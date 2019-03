Congo-Kinshasa: Mike A. Hammer - « La visite du président Tshisekedi offrira l'occasion d'examiner plus en détail notre intérêt commun à lutter contre la corruption et à respecter les droits de l'Homme »

Les États-Unis se réjouissent de la visite de Félix Tshisekedi prévue à Washington la semaine prochaine. Pour l'ambassadeur des États-Unis auprès de la République démocratique du Congo, Mike A. Hammer, la visite du chef de l'État congolais offrira l'occasion d'examiner plus en détail l'intérêt commun à lutter contre la corruption, à respecter les droits de l'Homme et à améliorer les services de santé.

Il s'agit bel et bien de l'engagement des États-Unis d'accompagner le gouvernement congolais afin de se développer.

Le communiqué de l'ambassade américain indique les États-Unis sont prêts à aider le gouvernement de la RDC à se développer. « Sa décision de faire de Washington sa première étape reflète notre engagement commun envers un Congo plus paisible et plus prospère. La visite du président Tshisekedi offrira l'occasion d'examiner plus en détail notre intérêt commun à lutter contre la corruption, à respecter les droits de l'homme, à améliorer les services de santé et d'éducation pour le peuple congolais, à améliorer la sécurité et à créer plus d'emplois pour les Congolais en attirant plus d'investissements américains », indique la même source.

Quant au M. Hammer, la première passation de pouvoir pacifique de la RDC a offert l'occasion historique de tracer une nouvelle voie. Dans cet ordre d'idées, il salue les mesures prises par l'actuel président. « Nous sommes impressionnés par les nombreuses mesures que le Président Tshisekedi a déjà prises pour répondre au désir clair de changement du peuple congolais en luttant contre la corruption, en ouvrant l'espace démocratique et en améliorant le respect des droits de l'homme », souligne-t-il.

Sur la même lancée, M. Hammer affirme que les États-Unis ont résolu de soutenir la vision d'avenir du président Tshisekedi et ses efforts visant à améliorer les conditions de vie des Congolais.

Pour rappel, le gouvernement américain se réjoui du transfert du pouvoir pacifique qui a eu lieu en RDC, malgré des contestations enregistrées.