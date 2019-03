Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Ces projets sans suite du ministre Bougouma qui fâchent

L'annonce du ministre des Infrastructures en fin 2017 de travaux de bitumage dans le centre-ville de Bobo-Dioulasso mais aussi au secteur 17 (Sarfalao) et au secteur 24 avait mis du baume au cœur des habitants de la ville de Sya.

Si les principales artères du centre-ville sont aujourd'hui revêtues de nouveau bitume, tel n'est toujours pas le cas à Sarfalao et au secteur 24. Et depuis, les populations s'interrogent sur cette promesse « ferme » du ministre Eric Bougouma de les soulager de leur misère et qui, malheureusement, tarde à se concrétiser.

Bientôt c'est la saison des pluies, et l'inquiétude va grandissante dans de nombreux secteurs périphériques de la ville de Sya.

Car accéder à ces zones en période d'hivernage relève d'un parcours du combattant du fait de ces routes impraticables, voire inexistantes avec tout ce que cela comporte comme désagréments pour les populations.

Très mal loti dans le plan d'urbanisation de la ville de Bobo-Dioulasso, Sarfalao, malheureusement, paye le plus lourd tribut durant la saison des pluies avec ces cas d'inondation qui sont régulièrement signalés.

Une situation qui n'est pas sans conséquence avec de nombreux dégâts matériels qui sont enregistrés et aussi des pertes en vies humaines. Les habitants de Sarfalao qui voyaient désormais si proche la fin de leur calvaire avec l'annonce du ministre Bougouma en fin 2017 avaient bien des raisons d'espérer.

Car après la vingtaine de kilomètres de bitume déversé dans le centre-ville et qui continue de faire le bonheur des usagers, tous les regards étaient désormais tournés vers Sarfalao. Presque un an après, toujours rien.

Une situation devenue embarrassante pour des maires qui sont régulièrement interpellés par les populations quant à la suite à donner à ces promesses du ministre Eric Bougouma. « Nous sommes aussi sans nouvelles de ces projets même si l'assurance nous avait été donnée que les travaux ne tarderaient pas à démarrer.

Nous étions plus qu'optimistes quant au démarrage des travaux puisqu'on nous avait même assuré que le financement, principalement pour ce qui concerne la grande voie de Sarfalao, était acquis. Mais jusque-là on ne voit rien venir », s'indigne un conseiller municipal de l'arrondissement 5.

Le moins que l'on puisse dire est que la confiance suscitée entre le ministre Eric Bougouma et les habitants de Sya après les travaux de bitumage dans le centre-ville est en train de s'effriter. Surtout à quelques semaines de la nouvelle saison des pluies, les Bobolais devront-ils encore se préparer à affronter l'adversité de la nature sur des routes qui n'existent en réalité que de nom ?

Avec ces 33 villages rattachés et en ces temps d'urbanisation tous azimuts, la ville de Bobo-Dioulasso, on le sait, a connu une extension phénoménale, passant de trois à sept arrondissements. Seulement, ces opérations de lotissement ne sont pas toujours accompagnées d'infrastructures de désenclavement et d'assainissement.

Et du coup, les populations sont astreintes à des sacrifices souvent au péril de leur vie pour rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail.

On peut alors aisément deviner la joie qui animait les habitants de Sarfalao et du secteur 24 lorsqu'ils avaient appris cette décision du ministre d'y engager des travaux de bitumage.

On peut aussi imaginer aujourd'hui leur déception de constater que les travaux qui étaient censés démarrer en 2018 tardent toujours à se concrétiser sans même que les autorités municipales puissent apporter des explications à leurs administrés. Le ministre Eric Bougouma est donc interpellé.