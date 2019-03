Cote d'Ivoire: Promotion du genre - Le Musée de la Femme lance ses activités

Le musée des civilisations d'Abidjan Plateau a abrité mardi 26 mars 2019, la cérémonie de présentation officielle du Musée de la Femme en Côte d'Ivoire(Mfci).

Un projet qui "vient combler un important vide dans la matérialisation et la pérennisation des acquis féminins en Côte d'Ivoire", a assuré Mme Sissoko Cissé Salama, directrice promotrice du Mfci.

Qui a Précisé pourtant que le musée se trouvera dans un espace "physique" à déterminer, mais les travaux préliminaires en attendant l'acquisition du local démarrent.

Selon elle, il est l'heure pour la Côte d'Ivoire "d'asseoir un musée dédié à la femme", à l'instar de plusieurs nations: "Le rôle prépondérant de l'histoire des femmes en Côte d'Ivoire, avant la création de la nation à nos jours suscite un intérêt pour les jeunes générations. Dans la promotion du genre dans le pays, il est fondamental d'asseoir un tel musée", a-t-elle déclaré.

Un "engagement" salué par le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, Fernand Sekongo, également Conseiller Technique chargé du patrimoine culturel: " En Afrique, il y a un musée pour la femme au Sénégal. Mais par ce projet vous voulez montrer l'identité culturelle féminine ivoirienne et africaine aussi", a-t-il reconnu.

Poursuivant, le représentant du ministre a mentionné que : "De plus en plus, les grands musées dépassent les frontières, ils ne sont plus centrés sur le pré carré des pays.

Car les grands musées ont une dimension historique. Et ils offrent également des ouvertures sur d'autres peuples." A l'en croire, il faudrait que la promotrice du Mfci ait une bonne conception et un environnement de qualité pour que le musée active le public.

La mission du Musée de la Femme de Côte d'Ivoire(Mfci) sera de permettre le rayonnement de toute les femmes, qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire.

Et plus particulièrement, le musée se propose de recenser et faire connaître les Femmes dans leur diversité, d'organiser des ateliers de formation et faire la promotion du patrimoine féminin.