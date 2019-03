Cote d'Ivoire: Carême - Des kits alimentaires d'une valeur de plus de 7 millions F CFA offerts aux chrétiens de Koumassi

Le ministre Cissé Ibrahim Bacongo, maire de Koumassi, a offert des kits alimentaires d'une valeur de plus de 7 millions de F Cfa aux chrétiens de sa commune. C'était ce mercredi 27 mars 2019, à la salle des mariages de ladite commune.

Ce don s'inscrit dans le cadre du carême chrétien qui a débuté le 6 mars 2019. Ce sont 3 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre et 1 tonne de lait.

Selon le Conseiller Touré Souleymane, président de la commission Culte, qui représentait, pour la circonstance, le maire Cissé Bacongo, ce don vise à marquer la solidarité du maire et du conseil municipal à la communauté chrétienne pendant ce mois de pénitence.

« Ce geste est un symbole d'unité et de cohésion qu'il entend promouvoir entre les différentes couches sociales de la commune de Koumassi », a-t-il affirmé.

Au nom de la communauté chrétienne de la commune de Koumassi, le père Michel Aka Boa de la paroisse Sainte Famille d'Aklomiabla, a traduit toute la reconnaissance et la gratitude des bénéficiaires au ministre Cissé Bacongo et à son conseil municipal pour ce geste de générosité et de partage.

« En temps de carême, Dieu nous invite à prier et à partager ce que nous avons avec nos frères et sœurs.

Que la générosité du maire Cissé Ibrahim et le vivre ensemble qu'il prône se transforment en grâces et en bénédictions pour tout le conseil municipal et toutes les populations de Koumassi », a-t-il soutenu.

Le carême chrétien prend fin le 20 avril 2019.