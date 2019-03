Cote d'Ivoire: Le Centre des métiers d'électricité de Bingerville présente ses opportunités de formation

Le Centre des métiers de l'électricité de Bingerville ouvre ses portes pour présenter ses offres de formation et son savoir-faire dans l'enseignement professionnel les 27 et 28 mars 2019.

A l'ouverture officielle des journées entreprises du Centre des métiers d'électricité (Cme) de Bingerville ce mercredi 27 mars 2019, huit étudiants, aussi éloquents que talentueux, ont fait montre de leur savoir-faire en présentant avec brio les différentes filières de formation.

Ces filières touchent, notamment à l'électromécanique et industriel, à la maintenance industrielle, au froid industriel et génie climatique, au transport et mouvement d'énergie...

En outre, pour faire face aux défis du changement climatique, le Cme offre de nouvelles opportunités de formations telles que le Développement durable, avec pour option efficacité énergétique, énergie de sources renouvelables et domotique (3esrd).

Selon le directeur, Génies Paul, «ce pôle d'excellence» délivre des diplômes de Bts, Dut et des licences professionnelles.

L'année universitaire 2018-2019 compte 443 étudiants triés sur le volet. Il a en outre indiqué que cette école qui fait la part belle à l'alternance école-entreprise compte deux rentrées universitaires (en janvier et en juillet).

Plusieurs entreprises locales et internationales sont présentes à ces journées carrières, rythmées par des échanges, des conférences et panels, des workshops, etc. Ces journées ont pour thème: «Audit énergétique et supervision industrielle dans l'entreprise».

Cette plateforme d'échanges entre entreprises et étudiants est à sa quatrième édition. Le Cme, centre de formation de la Cie (Ex-Eeci), a vu le jour au début des années 1970. Aujourd'hui, il forme les étudiants ivoiriens, ainsi que ceux de la sous-région ouest-africaine.