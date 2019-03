Congo-Brazzaville: Musique - "Black Viking 2" sera disponible en mai

L'album de Big Tyger, qui porte le label de Belle rage music (BRM), sera présenté au public, le 3 mai, au Double Tree by Hilton. Il est le premier opus international d'un artiste urbain évoluant au Congo.

"Black Viking 2" est une œuvre musicale invitant au voyage. La rencontre avec d'autres cultures, d'autres mœurs et d'autres peuples apporte toujours des retombées bénéfiques. Pour ce faire, le rappeur Big Tyger parcourt actuellement l'Afrique à la découverte d'autres sonorités et d'autres tempos toujours enrichissants dans le métissage culturel. Lors de ce périple transafricain, neuf pays seront visités par Big Tyger qu'accompagnent cinq autres artistes musiciens.

Signalons que l'opus "Black Viking 1", sorti en août dernier, a été un grand événement pour la musique urbaine congolaise. Il a été la concrétisation de neuf mois de dur labeur avec les titres : "African woman", "Na Kangami", "Rihanna", "Like you", "Nzambé" et "Love" qui font figure de joyau dans cette œuvre musicale réussie tant par son orchestration que par sa qualité électro-acoustique.

De son vrai nom Paul Christ Moubamou, Big Tyger est né le 3 septembre 1993 à Brazzaville. Très jeune, il est bercé par le rythme hip-hop et fait des scènes comme danseur au sein du groupe Dance For Me qu'il intègre en 2011.

Big Tyger caresse alors l'ambition de faire carrière dans le rap. Il intègre pour cela le label congolais BRM. Dans ce groupe, il apprend beaucoup auprès des professionnels de l'univers musical qui le forgent à plus de professionnalisme, gage de succès et de réussite. Exigeant avec lui-même et armé d'un besoin pressant d'apprendre, il côtoie Teddy Benzo, qui sera son mentor plus tard et qu'il va accompagner régulièrement lors des différents shows et concerts.

Artiste altruiste, Big Tyger participe aux nombreux projets musicaux tels que "Family Games" de Yasika, concept 2015. Beaucoup de titres sortis sous le label BRM vont le révéler ainsi au grand public: "All I do is big" avec Teddy Benzo & Sosey en 2015, "Dirty Doogie feat Wizzy Wesley "(Compilation BRM-2015), "Congo Viber, feat Mab Strong" (2016), "Shootas feat Raze Be" (2016).