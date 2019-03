Congo-Brazzaville: Parcours de l'entrepreneur - La première promotion 2019 en formation

Organisée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (Cciam), avec le soutien du Conseil régional des pays de la Loire (France), la formation qui regroupe une quinzaine de dirigeants d'entreprise de divers secteurs d'activités a été lancée, le 26 mars, à Pointe-Noire.

La cérémonie du lancement s'est déroulée dans la salle de conférence de la Cciam, en présence de Joël Renou, consul général de France; de David Ruffin, délégué international de la Chambre de métiers et de l'artisanat des pays de la Loire; et de Dominique César, directeur du développement des entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes, deux structures partenaires dans le cadre de cette formation. Une initiative lancée en 2017 et mise en place par la Cciam pour répondre aux besoins de formation des chefs d'entreprise du Congo. Elle est destinée à renforcer, pendant six mois, leurs compétences en matière de gestion, d'organisation et de management (stratégie et gouvernance).

Les principaux axes ont été présentés par Luc Kondji, responsable de la formation et conseiller d'entreprise de la Chambre de commerce qui a, par ailleurs, signalé quelques innovations pour cette année avec l'ajout de certains modules (QHE, informatique, relation avec les entreprises... ).

Le «Parcours de l'entrepreneur» contribue au développement personnel et au leadership par l'amélioration des performances. Il a déjà connu trois sessions et celle qui vient de démarrer est la quatrième.

Evoquant les grandes lignes de la mise en place de ce dispositif, Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Cciam, a salué « la synergie à la base de la concrétisation de cette initiative» dont les similitudes avec le dispositif d'accompagnement déployé par la CCI de Nantes ont été rappelées par Dominique César. Selon lui, elle permet d'armer les chefs d'entreprise, de tisser des liens et de favoriser la création des réseaux. S'appuyant sur le sigle de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, (Cciam), David Ruffin a défini les missions qu'elle a accomplies, à savoir collaborer, convaincre, innover, accompagner et magnifier.

Joël Renou, pour sa part, a reconnu l'importance du partenariat entre cette institution et la Région des pays de la Loire pour répondre au besoin de formation au Congo. Il a appelé à approfondir «Le parcours de l'entrepreneur».

La cérémonie de lancement de la formation a connu la présence d'autres partenaires au projet.