Congo-Brazzaville: Commission nationale des droits de l'homme - La session inaugurale se focalise sur l'examen des textes fondamentaux

L'institution a ouvert, le 27 mars à Brazzaville, sous l'égide de son président, Valère Gabriel Etéka-Yemet, les travaux de sa première session ordinaire devant plancher, entre autres, sur les projets de règlements intérieur et financier ainsi que sur le plan d'actions stratégiques 2019-2021.

Six affaires sont inscrites à l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) dont la clôture a été annoncée pour le 5 avril. Les commissaires vont, en premier lieu, examiner le projet du règlement intérieur de l'institution avant son adoption.

Ce document prévoit quelques innovations en son préambule, en vue de l'adapter aux dispositions des articles 214, 215 et 216 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui confère au CNDH la qualité d'organe de suivi de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Ces innovations concernent, entre autres, le nombre des sous-commissions spécialisées qui vont dorénavant passer à cinq, au lieu de quatre comme cela était le cas au cours du mandat passé.

Il s'agit en effet, des sous-commissions droits civils et politiques ; droits économiques, sociaux et culturels ; droits des peuples ; équité et genre et la sous-commission questions internationales.

L'assemblée plénière planchera, ensuite, sur le projet de règlement financier de l'institution. Un document qui définit le statut financier de la CNDH et met en place un code budgétaire et financier en adéquation avec les règles et règlements en vigueur en matière de gestion des deniers publics.

Le plan stratégique 2019-2021

Tel que prévu dans l'ordre du jour des travaux, l'assemblée plénière va aussi examiner et adopter le plan stratégique 2019-2021 de la CNDH. Un document qui fixe sur trois ans les grands axes et orientations contenues dans la feuille de route de cette institution. Ensuite, les commissaires débattront du programme d'activités 2019, avant de dresser l'état des lieux de l'institution.

Ouvrant les assises, le président de la CNDH a émis le voeu qu'elles se tiennent dans un climat apaisé. « Notre souhait le plus ardent est qu'au cours de cette première session ordinaire, les débats interactifs prévus en plénière et dans les sous-commissions se tiennent de manière apaisée et constructive », a indiqué Valère Gabriel Etéka-Yemet.

La CNDH est un organe constitutionnel de suivi, de promotion et de protection des droits de l'homme. Il est composé d'un bureau de cinq membres, dirigé par Valère Gabriel Etéka-Yemet.