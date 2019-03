Ile Maurice: Rapport de l'Audit - Rs 3,2 milliards de l'argent des contribuables injectées dans la MauBank

Le bureau de l'Audit a consacré deux pages de son volumineux à la MauBank. Il met surtout en avant le montant total de l'argent des contribuables injecté par le gouvernement - l'actionnaire principal à hauteur de plus de 99 % - dans cette banque, qui n'a pourtant que deux ans et demi d'existence. D'abord, un montant de Rs 1,6 milliard pour la période 2015-2016, pour lui permettre d'atteindre son ratio de fonds propres. Ensuite, Rs 100 000, en tant que «stated capital» de Mau-Bank Holdings Ltd.

En septembre 2016, un montant supplémentaire de Rs 6 millions a été versé sous forme de capitaux propres, toujours par le gouvernement pour lui permettre de faire face à ses charges opérationnelles. Ce n'est pas tout. Le gouvernement s'est aussi porté garant d'un prêt de Rs 3 milliards contracté par cette banque auprès d'une banque privée (la SBM) durant l'année financière 2016-2017. Au 30 juin 2018, les intérêts accumulés de septembre 2017 à juin 2018 sur cet emprunt s'élevaient à Rs 68,5 millions.

Le bureau de l'audit observe qu'en octobre 2018, MauBank Holdings Ltd n'était toujours pas en mesure de rembourser ce prêt. Le gouvernement a prolongé pour une période de deux ans la durée de garantie existante à la banque. Comme si cela ne suffisait pas, d'importantes sommes ont été avancées à la MauBank Holdings Ltd.

En novembre 2017, Rs 3 millions ont été prélevées du Consolidated Fund pour permettre à la MauBank Holdings de couvrir ses dépenses opérationnelles. En décembre 2017, la MauBank Holdings Ltd a demandé une autre avance de Rs 60 millions au gouvernement pour permettre le paiement des intérêts dus à la SBM. Cette avance qui devait être remboursée le 31 mars 2018 n'a été réglée que le 29 janvier, tout comme l'avance de Rs 3 millions. Du moins, c'est ce qu'a répliqué le ministère des Finances dans le rapport de l'audit.

L'Audit fait surtout ressortir qu'alors que la Mau-Bank Ltd s'efforçait encore de consolider ses performances et de résoudre les problèmes hérités de la reprise de l'ex-MPCB et de l'ex-NCB, MauBank Holdings, en revanche, injectait toujours des capitaux dans MauBank Ltd pour la maintenir à flot. Et aucune de ces injections n'a été considérée comme du «growth capital».