Ile Maurice: Rapport de l'Audit - L'octroi des prêts non remboursés décrié

Plusieurs membres de l'Assemblée régionale de Rodrigues ont bénéficié de prêts pour l'achat de voitures. Toutefois, force est de constater qu'ils n'ont pas remboursé leurs crédits. Et certains ont même vendu le véhicule, a souligné le rap- port de l'Audit.

Lors du rapport daté du 30 juin 2017, la somme avancée pour les prêts des voitures s'élevait à Rs 37 191 350. Tandis qu'en juin 2018, le montant a augmenté par Rs 12 571 168 et est passé à Rs 49 762 518. Face à ce problème, l'Assemblée régionale de Rodrigues soutient qu'elle a demandé aux mauvais payeurs de s'acquitter de leurs dettes le plus vite possible.

En juin 2017, il a été rapporté qu'un prêt de Rs 2,9 millions a été attribué à cinq sociétés coopératives et cela datant de 2011, et à ce jour, aucune somme n'a été remboursée.

Même constat en ce qui concerne la Rodrigues Trading and Marketing Co Ltd. Sur une avance de Rs 2 621 970, uniquement Rs 753 624 ont été retournées à juin 2017.