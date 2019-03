Angola: Le pays et la Russie dynamisent la coopération bilatérale

Luanda — La République d'Angola et la Fédération Russe ont décidé d'appliqué les accords signés au cours des dernières années, imprimant ainsi un grand dynamisme à la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment la formation de cadres.

C'est ce qu'a informé mercredi, à Luanda, l'ambassadeur russe en Angola, Vladimir Tararov, au terme d'une rencontre avec la Commission de Relations extérieures, Coopération internationale et Communautés angolaises à l'étranger de l'Assemblée Nationale.

Il a dit qu'il existait une base très solide de coopération bilatérale, "c'est à dire que nous allons maintenant accorder plus d'attention à la matérialisation des clauses ou protocoles déjà signés ".

Selon le diplomate russe, actuellement l'Angola est plus ouvert et préparé à l'investissement étranger et, dans ce contexte, la Russie profitera de ce bom moment pour relancer la coopération bilatérale.

"Nous sommes plus forts économiquement et l'Angola a besoin d'une coopération plus étroite, et nous préparons les conditions pour cette coopération, c-à-d nous créons les bases de cette coopération ", a-t-il affirmé.

Vladimir Tararov a indique que c'est à peine que l'Angola a adopte une base législative qui donne la possibilité d'une coopération plus robuste avec d'autres pays, qui prévoit également un développement économique durable du pays dans divers domaine.

Le diplomate considère cette intention comme importante, "parce qu'il y a eu un changement d'ordre d'investissement et de responsabilité".

Selon l'ambassadeur russe, la coopération bilatérale est surtout axée sur les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de la formation de cadres, de la science et technologie.

Il a, d'autre part, reconnu que le chiffre d'affaires entre les deux pays n'est pas encore celui souhaité, augurant qu'il soit accru dans les prochains jours.

Russie est un partenaire stratégique de l'Angola

La présidente de la 3e Commission spécialisée de l'Assemblée Nationale, Josefina Perpétua Diakité, a souligné que la Russie était un partenaire ancien et stratégique de l'Angola qui a toujours été aux côtés des Angolais dans tous les moments.

"Nous venons d'assister à la commémoration du 23 mars, Férié Régional de la SADC, fondée sur la bataille de Cuito Cuanavale où les Russes ont été un acteur très prépondérant », a-t-elle expliqué.

La député angolaise a également rappelé que la Russie avait soutenu l'Angola sur le plan de l'éducation en formant plusieurs cadres et en augmentant actuellement le nombre de bourses pour l'Angola.