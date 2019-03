Sénégal: Organisation syndicale, convention collective, égalité hommes-femmes - L'AMS outille ses acteurs

L'Association des métiers de la musique au Sénégal (AMS) organise depuis hier, mardi 26 mars et pour deux jours, un atelier de formation en technique de négociation collective dans les métiers de la musique en partenariat avec la Fédération internationale des Musiciens (FIM) et l'Union des confédérations syndicales Suédoises-Union To Union.

Parmi les sujets évoqués pour cette rencontre, il y'a l'organisation syndicale et l'égalité des femmes-hommes, la négociation devant conduire à une convention collective employeurs-employés.

«Nous avons aujourd'hui réussi à avoir une meilleure organisation interne mais la meilleure manière de percevoir la négociation collective, nous avons beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui sont dans le métier et qu'on ne doit plus mettre dans la chaine des chanteuses et danseuses ou des choristes», a fait savoir le président de l'Association des métiers de la musique (AMS). Selon Daniel Gomez l'atelier a pour objectif de voir comment développer la dimension genre dans le métier de la musique.

Prenant la parole, Marc Slyper, syndicaliste et partenaire du membre de l'Union Nationale des Syndicats d'Artistes Musiciens de Franc est revenu lui aussi sur l'intérêt que revêt la rencontre. «Il se trouve que l'AMS est venue quasiment à bout de cette feuille de route, elle a réussi en élargissant ses rangs auprès de ces jeunes femmes et jeunes hommes en faisant que le genre et l'égalité soient portés tous les jours», a-t-il déclaré. Poursuivant son propos, il ajoute, «l'association a mis en marge son travail sur la négociation collective, son travail sur la loi sur le statut de l'artiste».

Aussi dira-t-il, «ma conviction est que demain les musiciennes et les musiciens du Sénégal auront droit à la protection sociale, à la sécurité sociale, aux congés de maternité et des accords collectifs». Pour sa part, le lead vocal du Dande Leniol, Baaba Maal a fait savoir que l'AMS est en train de faire le travail à leur place.

«Quelque part, on leur interpelle pour leur dire, comment faire profiter tous les autres artistes africains à leur expérience. Ils se donnent rendez-vous pour discuter et faire de telle sorte que tout le monde puisse se rendre compte que lorsqu'ils voyagent par exemple, ils travaillent avec des maisons de disque, avec des agents, des moteurs de spectacle dans le monde entier, qu'il y a des normes et des règles à respecter», a déclaré Baaba Maal.

Venu présider la rencontre, le secrétaire général du ministre de la Culture, Birane Niang a tenu à préciser que l'atelier de l'AMS devrait à terme aboutir sur une convention collective.

«Dans quelques semaines en principe, le ministère va convoquer l'ensemble des invités de ces partenaires, les autres ministères qui sont impliqués à venir partager ce document qui est appelé verte zéro et une fois validé, ça va aboutir sur la page du gouvernement», a fait savoir Birane Niang. Mieux, dit-il, «c'est un processus extrêmement important surtout que tout le monde a déploré la situation difficile dans laquelle se trouve les artistes».