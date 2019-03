Sénégal: Intervention et médiation de qualité - Le rôle du travailleur social revisite par l'ENTSS

Le 3ème séminaire international de Dakar sur travail social et santé, s'est ouvert depuis le 25 mars dernier à Dakar. Une rencontre qui a servi de cadre de réflexions pour les professionnels de ce milieu afin de cogiter sur le rôle que doit jouer le travailleur social sur les questions de médiation, d'intervention pour l'apaisement du climat social. Organisé par l'Entss, le séminaire sera clôturé le 29 mars prochain.

Placé sous le thème: «intervention sociale et sanitaire en situation d'inter-culturalité : pratiques et enjeux contemporains», le 3ème séminaire international de Dakar travail, social et santé s'est ouvert depuis le 25 mars à Dakar.

Organisée par l'Entss, la rencontre a permis de revisiter les bonnes pratiques du métier d'assistant social.

Ainsi, pour son directeur Amadou Ndoye, il y a la nécessité de replacer dans le contexte actuel le rôle du travailleur social en termes d'intervention, son rôle en tant qu'acteur par rapport à la disposition, à la construction, en termes d'intervention sociale ou encore de médiation.

«A travers ce séminaire, nous mettons plus l'accent sur les pratiques de terrain et de recherche», a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre : «c'est un séminaire international qui garde comme particularité la nécessité de prendre en charge les expériences diverses, de voir comment les bonnes pratiques peuvent être partagées et quel est le rôle du travailleur social mais, de voir quelles sont les perspectives, les modalités qui nous permettent de les former qu'il puisse dans n'importe quelle situation procédée à une intervention de qualité.»

Revenant sur son importance, le directeur dira tout simplement : «si l'intérêt porté au champ de l'interculturel est relativement nouveau, ce paradigme du moment ne doit pas occulter qu'il s'agirait au fond d'une manière d'actualiser une question très ancienne dans l'histoire des sociétés humaines à savoir le rapport à l'autre.»

Face à cette ouverture sur la question de la prise en charge du rôle du travailleur social dans l'apaisement du climat social, les organisateurs estiment que le Sénégal n'a pas attendu aujourd'hui pour le montrer car le pays a une manière de vivre ses réalités.

Le séminaire prend fin le 29 mars prochain. Il est le fruit de la coopération entre l'école nationale des travailleurs sociaux spécialisés (Entss) de Dakar, l'école supérieure de praxis sociale (Esps) de Mulhouse et l'institut de formation, recherche, animation, sanitaire et social (Ifrass) de Toulouse.