Soudan: Le directeur de SUNA s'engage à donner la satisfaction aux employés

Khartoum — Le directeur général de l'Agence soudanaise de presse (SUNA), Abdullah Jadallah a souligné sa volonté de travailler en harmonie avec les employés de SUNA afin de maintenir sa position parmi les médias locaux, régionaux et internationaux, en louant les employés, leur patience et leur souci de la promotion de l'institution et de la stabilisation du travail.

Jadallah a déclaré, lors d'une réunion avec les responsables du secteur de l'édition de SUNA, mercredi, après avoir pris ses fonctions comme directeur général de SUNA, que la confiance du pays était infinie dans ses institutions pour le défendre face aux complots étrangers qui cherchent à saper les acquis du pays.

Il a affirmé ses efforts pour répondre aux demandes des travailleurs, notamment les conditions de service, la loi et la structure fonctionnelle qui organisent le travail et utilisent les capacités et l'expertise des employés de SUNA pour servir les intérêts nationaux en défendant les acquis et en fournissant un environnement propice pour le travail, tout en assurant la continuité des travaux et de l'institution, notamment pour que le travail et les initiatives médiatiques réussis ne puissent être réalisés que dans un environnement de travail harmonieux et cohérent, en soulignant la préoccupation de l'État en matière de médias, de promotion et de développement de ses mécanismes et outils de travail.

Dans sa réponse aux questions des travailleurs sur la situation des rédacteurs en chef, l'amélioration de l'environnement de travail et l'instauration de la justice parmi les employés en ce qui concerne les possibilités de formation, la couverture interne et externe et le renforcement de l'injustice, Jadallah a réaffirmé qu'il se tiendrait à distance avec des travailleurs et s'efforcer sérieusement d'améliorer l'environnement de travail, de placer la bonne personne au bon endroit et d'obtenir une satisfaction professionnelle.