Soudan: Discussion du projet de loi sur le Réseau de Radio et de Télévision

Khartoum — Le Comité de l'Information, des Communications et des Technologies de l'Information (ICTI) à l'Assemblée Nationale organisera un atelier en avril pour examiner le projet de loi du réseau soudanais de radio et de télévision.

Le président du Comité (ICTI) M. Tayeb Mustafa a déclaré que la réunion du comité, qui s'est tenue mercredi en présence du ministre de l'Information et des Technologies de l'Information, M. Hassan Ismail, et du sous-secrétaire du ministère de l'Information, M. Ebaid Morawah et M. Mohamed Hatim le directeur général de la Corporation National de la Radio et TV a examine les préparations en cours pour la tenue de l'atelier qui regroupera toutes les spécialités des médias et des experts dans le domaine des médias, soulignant que le projet de loi du Réseau Soudanais de Radio et de Télévision (RSRT) constituerait une alternative à l'ordre fondateur de la Radio et de la Télévision et in œuvrera a renforcer la compétition de l'institution avec des TV mondiales en satellite.