Sénégal: Dionne «monitore» les conflits

Sous son magistère, Mahammed Boun Abdallah Dionne, qu'il soit fier de son bilan ou pas en tant que Premier ministre, a été dans toutes les négociations entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'éducation et de la santé.

Sans résignation aucune, le Pm a consacré des interminables tours d'horloge qui ont abouti finalement à la signature de protocole d'accords et par ricochet à l'apaisement des secteurs à conflit.

Entre diriger et coordonner l'action gouvernementale en orientant les politiques publiques, faire des arbitrages sur certains dossiers, Mahammed Boun Abdallah Dionne a eu sa dose dans la gestion de la crise dans les secteurs de l'Education et de la Santé. Dionne a enchainé des interminables réunions de négociations avec les acteurs du secteur.

Il n'oubliera pas certainement de sitôt les vendredis au siège du secrétariat général du gouvernement où les négociations se tenaient jusque tard dans la nuit. Il fallait faire le point des protocoles d'accords pendant des heures.

Chaque rencontre entre les syndicats et les membres du gouvernement lui prenait au moins 7 heures de temps. Les syndicats d'enseignants ne diront pas le contraire.

Les syndicats d'enseignants les plus représentatifs (G6), notamment le Saemss, le Cusems, le Sels, le Sels/A, l'Uden et le Snelas/Fc ont participé à plusieurs réunions présidées par le Premier ministre.

Les négociations avaient fini par connaître de sérieux points d'achoppement lors de la défunte année académique 2017/2018, entrainant un réaménagement du calendrier scolaire.

Car, c'est le président Macky Sall, lui-même, qui a pris les devants pour la suspension du mot d'ordre grâce à d'engagements encore pris.

Ainsi, le Premier ministre, dans une réunion tenue au niveau de la Primature avec les secrétaires généraux du G6, parents d'élèves et des représentants de la société civile, a signé le protocole d'accords assorti d'un échéancier, mettant fin au mouvement social observé dans le secteur de l'éducation et de la formation depuis quelques temps. On est lundi 30 avril 2018. L'école publique vient encore d'être sauvée.

Le protocole d'accords du 30 avril 2018 comporte essentiellement six (6) points. Il s'agit, entre autres, du relèvement de l'indemnité de logement, la création d'un guichet unique, la situation des professeurs d'éducation physique et des enseignants en langue arabe et l'habitat social.

Dans ce protocole, il fallait aussi retenir les rencontres périodiques pour une revue régulière des points d'accords en cours d'exécution.

Les rencontres de monitoring sont présidées tous les trois mois par le Premier ministre. Ce sera en plénière au cours de laquelle l'ensemble des acteurs du système éducatif va participer.

Suivront ensuite les accords signés avec les organisations de la santé. C'est aussi l'affaire du Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne.

Il est chargé de faire le monitoring et le suivi des différents points de revendications soumis par le syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) et le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas).

Les textes, notamment les décrets qui portent sur les heures supplémentaires et sur la création de nouveaux corps de la santé et de l'action sociale, la régularisation administrative des techniciens supérieurs, l'habitat social.

Les deux parties se sont données rendez-vous le 19 avril pour fixer un échéancier qui permettra de régler la question liée aux heures supplémentaires au plus tard à la fin mois de mai.

Le président de la République donne ainsi rendez-vous aux acteurs sociaux au mois d'avril prochain pour engager la lancinante question de l'indemnité de logement dont les conclusions de l'étude sur le système de rémunération sont disponibles. Mahammed Boun Dionne sera-t-il aux commandes ? Réponse dans quelques jours.