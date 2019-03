Maroc: Premier Salon international des motos et vélos à Marrakech

Les deux roues à l'honneur. La ville ocre, cité des motos par excellence, accueille du 29 mars au 7 avril prochain à Marrakech, la première édition du Salon international des motos et vélos. Les préparatifs vont bon train, et les férus de ces engins se préparent à cette manifestation qui verra la participation des géants de la moto à l'échelle mondiale.

Ce Salon, qui est organisé en partenariat avec l'Association Atlas Raiders, qui œuvre dans le domaine social, culturel et sportif, le Conseil de la ville de Marrakech, le Conseil de l'arrondissement de Gueliz et la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Marrakech-Safi avec le soutien de la wilaya de Marrakech-Safi, se tiendra à la place Bab El Jadid (16 novembre) sur une superficie totale de 2.400 m2.

L'exposition qui sera très suivie sur le plan médiatique, vise à permettre aux personnes intéressées par les motos et vélos de suivre de près les dernières innovations dans ce secteur. Les professionnels essaieront de répondre aux besoins et exigences des clients marocains et étrangers. Ce sera également une opportunité pour informer le public sur les dernières innovations en matière de motocycles, ainsi que les avantages liés à l'utilisation des vélos électriques.

Cette exposition, qui cible la ville de Marrakech et ses visiteurs, devrait attirer environ 40.000 personnes. Elle offre aussi une occasion au grand public de bénéficier de promotions, de conditions d'assurance et de prêts accordés par des concessionnaires et des institutions financières.

Le Salon entend encourager la coopération entre exposants des différentes villes du Royaume et permettre aux organisateurs de présenter Marrakech en tant que destination touristique d'excellence, qui passionne aussi bien les résidents que les férus des voyages en moto.