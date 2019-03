Cote d'Ivoire: Cinéma - "Perspectives", au cœur des effets néfastes produits par les orpailleurs

Le film-documentaire "Perspectives" a été projeté, le 26 mars, aux étudiants de l'Université Internationale de Grand-Bassam.

Produit par Emmanuel Etimi à travers "Refined creative" et réalisé par Florence Adu, « Perspectives », en plus de faire un examen des effets des activités minières sur les communautés, explore le droit au consentement libre préalable et éclairé, les mécanismes de réclamation, la responsabilité sociale des entreprises, la transparence de la phase du contrat, la compensation, l'héritage environnemental et l'impact économique.

Cela, en se concentrant de manière très pragmatique sur le combat quotidien des populations ouest africaines, dans les communautés touchées par les industries extractives.

Ce film qui montre les effets des activités minières sur les communautés a été tourné au Ghana, au Nigéria et en Côte d'Ivoire. « "Perspective" se pose comme un bel instrument de conscientisation pour construire l'avenir des communautés », a soutenu Emmanuel Etimi.

Après la projection de Grand-Bassam et celle d'hier à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et à l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, c'est au tour de l'Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC) à 10 heures, puis au Centre Américain de l'Université de Cocody à 14 heures, d'accueillir le 28 mars le film documentaire.

Par ailleurs, il faut souligner les défis qui se posent à l'ombre de l'industrie et expose la résilience des personnes dont l'exploitation minière a eu une incidence sur la vie. Celles-ci expriment ainsi leurs préoccupations et leurs aspirations.