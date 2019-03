Cote d'Ivoire: Touba - Des permis de conduire offerts aux hommes de médias

Grande était la joie des hommes de médias de la région du Bafing, le 23 mars 2019. Et pour cause, ils ont reçu des mains de Bakayoko Adama, Président Directeur Général du Groupe Woroba.net, une dizaine de permis de conduire au nom de sa fondation.

C'était à Touba en présence d'un parterre de personnalités et des populations venues en grand nombre.

A en croire, le donateur, sa structure, met un point d'honneur sur les actions sociales. « Nous nous sommes donnés pour mission de faire du social en apportant notre aide aussi petite soit-elle aux populations.

C'est dans ce contexte qu'à la faveur de la rentrée scolaire 2018-2019, nous avons offert des kits scolaires aux enfants des hommes de médias du district du Woroba dont la 2è édition se tiendra ici même à Touba.

Egalement durant la période de pénurie d'eau qu'a traversé la ville d'Abidjan, nous sommes intervenus en apportant notre soutien en eau potable dans certains quartiers d'Abobo et maintenant des permis de conduire qui concernent plus de cent personnes à travers tout le pays », a informé, Bakayoko Adama.

La cérémonie fut l'occasion pour le numéro 1 du groupe Woroba.net, d'annoncer la tenue de la première édition de la foire internationale du Woroba (Fiwo) que la ville Séguéla abritera du 23 au 25 août.

Selon lui, le district du Woroba regorge d'énormes potentialités agricoles, touristiques et artisanales qu'il faut promouvoir.

« Le Woroba bénéficie d'incroyables atouts naturels entre autres la terre fertile propice à tous les types de cultures, les attraits touristiques qu'ensemble nous devons vendre de par le monde », a fait savoir Bakayoko Adama.

Il a appelé chaque habitant du district du Woroba a joué le rôle d'ambassadeur afin de vendre les richesses du terroir. Ce qui selon lui, contribuera à n'en point douter, à la réduction du chômage et de lutter contre le fléau de l'immigration clandestine.

Koné Moussa, porte-parole des récipiendaires a, au nom de ses pairs, adressé les remerciements de l'organisation des journalistes et communicateurs du Bafing (Ojcb) à Bakayoko Adama et tout et à son équipe.

« Notre joie est grande ce jour car après les kits scolaires en septembre dernier, vous voilà encore nous donner un sésame très important. Car ces permis nous permettront de rouler nos engins en toute légalité. Nous sommes désormais des hommes libres ».

Le maire de la commune de Touba, Doumbia Adama, parrain de ladite cérémonie, a salué les actions du Groupe Woroba.net. Pour lui, les permis de conduire remis, permettront aux journalistes d'aller partout à la recherche d'informations en toute liberté.

C'est pourquoi il les a invités à en faire bon usage. Il a pour terminer, prôné la paix et la cohésion entre les filles et fils du district du Woroba tout en rassurant le Pdg et son équipe de la disponibilité du conseil municipal qu'il dirige à les accompagner.