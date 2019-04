Gabon: Daniel Cousin a été démis de ses fonctions

Daniel Cousin n'est plus le sélectionneur des Panthères du Gabon. Le ministre d'État aux Sports l'a annoncé au cours d'une conférence de presse ce mercredi après-midi au Palais des Sports de Libreville. La contre performance au Burundi le week-end dernier y est pour beaucoup, et à noter aussi que l'équipe nationale actuelle est dissoute.

Le ministre d'Etat aux Sports Alain-Claude Bilié-By-Nzé a annoncé à la presse sportive le limogeage pur et simple de Daniel Cousin. L'ancien attaquant de l'équipe nationale du Gabon n'est officiellement plus le sélectionneur des Panthères du Gabon. Le résultat obtenu à Bujumbura serait la cause de cette décision, et n'aurait pas laissé insensible les responsables du Sport gabonais. Il a demandé à la FEGAFOOT de mettre un terme au contrat de Daniel Cousin ainsi que son staff technique, et intimer l'ordre à l'instance de trouver un successeur à Daniel Cousin dans les 60 jours.

S'agissant de l'équipe elle même, le ministre a déclaré que l'équipe nationale actuelle est "dissoute". "L'équipe nationale des Panthères A dans sa formation actuelle est dissoute. Nous allons rebâtir l'équipe nationale sur de nouvelles bases en mettant de côté tous ceux qui se sont caractérisés par un manque d'envie, de patriotisme, et qui ont plus mis en avant les ressources financières en oubliant la Nation et l'esprit d'équipe". Il a aussi parlé de la mise en place d'une charte que devront signer tous les joueurs convoqués en équipe nationale.

Des changements au sein des Panthères qui devraient apporter un renouveau. Le ministre d'Etat a mentionné le cas des primes qui seront revues à la baisse. Le football gabonais devrait connaitre des changements en profondeur, de sorte à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Avec l'appui de la fédération, la nouvelle Direction Technique Nationale aura pour mission de poser les bases d'une réorganisation du football dans tous ses segments. Elle devra aussi travailler à la détection, la formation et l'encadrement non seulement des formateurs, mais aussi des encadreurs.

Dans cette refonte du football local, le ministre a décidé de mettre sur pied des académies de sport dans les quatre provinces qui ont accueillies la CAN. Autant de décisions prises pour reformer le football gabonais dans sa globalité. Le travail s'annonce donc ardu pour le premier responsable du Sport gabonais.