Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi signe le pas de la réconciliation !

L'heure du changement a-t-elle peut-être sonnée. La République Démocratique du Congo tente de se vendre mieux, se vendre chère aux yeux de nombreux investisseurs dans le monde, désireux de se lancer dans divers secteurs socioéconomiques.

Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, était depuis dimanche soir à Kigali, au Rwanda pour participer à la 7ème édition de l'Africa Ceo Forum tenu du 25 au 26 mars 2019. Il y a exposé son projet de relance économique de la RDC, dont le secteur minier constitue, jusque-là, la principale ressource du pays. A l'occasion d'un entretien exclusif, lui et Paul Kagame ont évoqué l'avenir des relations entre leurs pays respectifs. Ils ont aussi abordé leurs modèles de développement spécifique, la question de la préservation des écosystèmes environnementaux et les enjeux miniers.

Ce séjour sur les terres de Paul Kagame a suscité dans le chef de plus d'un congolais plusieurs préoccupations et avis partagés. Ce, du fait que pour certains, le Rwanda est à la base des tueries dont sont victimes des milliers des congolais à l'est du pays depuis plusieurs années ainsi que du pillage des minerais. Et faire fi de tout cela du jour au lendemain choque cette catégorie des personnes qui pensent que le Président s'y est pris un peu trop vite. Du côté de nouveaux détenteurs du pouvoir, on parle plutôt du temps de la réconciliation.

Rappelons qu'avant cela, Félix Tshisekedi s'est incliné lundi 25 mars devant les tombes du mémorial du génocide à Kigali. Il y a déposé une gerbe de fleurs et a signé dans le livre d'or : « Ce génocide est un drame et une horreur inacceptables. Nous devons tous le condamner et prendre l'engagement de plus jamais accepter cela, où que ça se passe dans le monde. Les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné mon pays qui a aussi subi de millions de pertes en vies humaines. L'Afrique doit définitivement rejeter ces pratiques, en mettant hors d'état de nuire tout individu ou groupes qui véhiculent une propagande de haine de l'autre».

Paul Kagame, à la tête de l'Union africaine il y a quelques mois, , il convient de le rappeler, avait demandé à la Cour constitutionnelle de la RDC de surseoir à la proclamation des résultats définitifs des élections de décembre 2018 après que Félix Tshisekedi ait été proclamé vainqueur de ces joutes par la CENI. Un pouvoir qu'il semble reconnaître aujourd'hui...

En plus, la réouverture du ciel congolo-rwandais est effective aujourd'hui à la suite de la signature de l'accord de coopération bilatérale signé en RDC pour que Congo Airways et Rwandair desservent réciproquement les deux capitales, Kigali et Kinshasa.

Nouvel élan

Au cours de ce forum co-organisé par Jeune Afrique Media Group (JAMG), The Africa Report et Rainbow Unlimited, la vision stratégique d'investissements de la RDC a été présentée aux opérateurs économiques d'Afrique et d'ailleurs en marge de la Table ronde stratégique dédiée au pays de Félix Tshisekedi. Il y a participé aux côtés de ses homologues du Rwanda, du Togo, de l'Ethiopie et du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. 1500 participants, essentiellement des entrepreneurs, ont échangé à travers une quarantaine de panels.

L'ambassadeur itinérant du Chef de l'Etat, Luc Gérard Nyafé a précisé aux investisseurs présents que le leadership congolais s'est engagé à encourager le secteur privé à investir en RDC alors que le gouvernement jouera son rôle de régulation et facilitation. Cela aura l'avantage de consolider un cadre incitatif aux investissements porteurs de croissance durable.

Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI), Anthony Nkinzo a présenté les améliorations qui ont été faites et d'autres qui sont en cours dans le cadre du climat des affaires. Et ce, avant de passer à l'étape du B to B avec les hommes d'affaires qui ont montré l'intérêt à développer leurs business en RDC.

L'ANAPI a donc mis à la disposition de ces investisseurs quelques projets existants en quête d'investissement, axés notamment, sur les secteurs de l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, la santé, l'habitat, le tourisme, l'environnement, l'éducation, etc.

Le Président de la République, lui, a invité le secteur privé congolais à appuyer sa politique de création d'emplois stables et sécurisés en faveur du peuple congolais. "L'Etat favorise simplement le climat des affaires et les opérateurs économiques du secteur privé font le reste. Je vous demanderez de m'appuyer dans la création d'emplois stables, sécurisés et bien rémunérés. Vous êtes un secteur en expansion en RDC. Nous allons vous faciliter le contact avec d'autres pays», a-t-il indiqué à la communauté congolaise des CEOs à Kigali Convention Center. Il a également réitéré son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat local et particulièrement celui de jeunes et de la femme. Mais aussi son intolérance face à la corruption et l'impunité.

Le mardi 26 mars, avec un groupe d'hommes d'affaires congolais du réseau Makutano, le Président de la République a annoncé également qu'il va se faire accompagner des acteurs économiques congolais lors de ses prochains voyages.