Congo-Kinshasa: Réduction des émoluments à 5.000 dollars - Delly Sessanga regrette le rejet de son amendement

Depuis le jeudi 21 mars 2019, il y a eu adoption du règlement intérieur qui doit régir l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Bien avant cela, pendant la période de l'élaboration de ce règlement, plusieurs amendements ont été formulés, entre autres, celui de Delly Sessanga qui voulait la réduction des émoluments des élus du peuple, 5 fois plus que le salaire du Secrétaire général de l'Administration publique. Bon gré mal gré, son amendement a été rejeté et il se dit déçu du fait que sa démarche ait été rejetée par ses collègues.

« Je suis profondément déçu de voir que les élus nationaux ne sont pas engagés sur la voie de consacrer l'essentiel de l'effort national à la reconstruction de ce pays». C'est par ces mots que le leader de la plateforme politique Alternance pour la République, AR, exprime son regret. Et de renchérir en martelant qu'«il faut savoir que le fonctionnement de nos institutions consomme l'essentiel des ressources publiques... on ne peut pas consacrer toutes les ressources à faire fonctionner les institutions ». Il estime, par ailleurs, que les salaires trop élevés dans la sphère publique font que la politique attire vers elle tous les talents de la vie sociale, y compris ceux qui relèvent de livret de la société. Par conséquent, admoneste-t-il, tout le monde rêve de faire la politique, non pas pour servir, mais plutôt parce qu'elle est la seule voie qui permet un enrichissement rapide.

Pour Delly Sessanga, les Députés doivent avoir un comportement exemplaire, en tant que garants de l'intérêt général pour avoir suffisamment de force et d'autorité morale de demander la réduction du train de vie des autres catégories d'institutions de la République. «Le Député est le garant de l'intérêt général. C'est le seul avec le Président de la République, à avoir reçu le mandat direct de la communauté nationale pour la représenter. Et, à ce titre, le Député doit être exemplaire», soutient t-il.

Si le Député lui-même augmente sa propre rémunération, poursuit cet élu du peuple, il n'aura jamais le courage, ni le poids moral de s'attaquer à des rémunérations d'autres catégories dans ce pays. Pour la réduction des émoluments pendant cette législature, Delly Sessanga propose 5.000 dollars.

Il sied de préciser que les émoluments des Députés nationaux ont évolué pendant cette dernière décennie de 1.500 Dollars en 2003, à 6.000 Dollars en 2006 et, enfin, à 13.000 dollars en 2011.