Congo-Kinshasa: Réhabilitation de plusieurs artères à Kinshasa - Des fleurs jetées à Félix Tshisekedi

Moins sont ceux qui doutent encore de la ferme volonté du nouveau Chef de l'Etat congolais à faire mieux, disons, à transformer la RD. Congo, sa mère patrie, en commençant par la capitale Kinshasa. En tout cas, nécessité oblige.

Cet ancien opposant congolais qui a su, démocratiquement, déloger Kabila de son Palais de la Nation, en janvier 2019, est aujourd'hui au four et au moulin pour concrétiser mille et une promesses faites lors de sa campagne électorale et contenues dans le projet de société de l'Udps, le parti qui l'a porté à la victoire, à l'issue de l'élection présidentielle de décembre 2018. Tshisekedi fils, la cinquantaine révolue, soutient-on dans plusieurs officines, apporte un vent nouveau d'espoir et de satisfaction aux congolais de tout bord. L'une des principales artères de la ville de Kinshasa, à savoir : l'avenue de l'Université est en pleine réhabilitation. Et, doit-on l'indiquer, les travaux vont bon train. Le tronçon Saio dans la commune de Kasa-Vubu, l'avenue de la foire à Lemba sont parmi tant des voies importantes de la capitale en cours de réhabilitation.

L'opinion Kinoise croit de plus en plus en la personne du nouveau Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son avènement au piédestal des institutions congolaises, en janvier 2019. La plupart de routes pimpantes d'antan qui ont été, durant tout le règne de Kabila, en abandon total sont désormais réhabilitées dans la capitale, Kinshasa. Il en va de même pour plusieurs routes importantes dans plus d'une province du territoire national. Du Kasaï-Oriental à la Lomami, des congolais jubilent et palpent la nouvelle réalité dans le secteur des infrastructures. Dans l'Ex Katanga et dans l'ancienne province Orientale, les satisfécits résonnent amplement. Encore faudra-t-il foncer dans cette vision de bon aloi et d'intérêt supérieur. Les marabouts et sorciers qui se plaisaient dans les pratiques malsaines de la prédation des ressources naturelles et de la salle corruption sont dans la démence et prennent, naturellement, la poudre d'escampette, sinon, s'ajustent au nouveau credo de bonne gouvernance.

Nouveau Congo

Oui. Les slogans de la mutation positive tant réclamée en RD. Congo produisent progressivement mille et un effets à impact visible. Le sourire et le sommeil qui n'étaient plus congolais sont relativement de retour. La plaie de la douleur atroce et de la mégestion méphistophélique est en train d'être pansée au fur et à mesure que les jours passent. Il va sans dire qu'il faille cesser la guerre et le qui-vive face aux défis qui clouent le pays dans la pauvreté sans commune mesure.

Dans des salons huppés de Kinshasa aussi bien que dans le chef des citoyens lambda, de Kimbanseke à Maluku, en passant par Masina et Kinkole, pour ne pas citer Malweka, Camp Luka, Masanga-mbila-Kimwenza, Zamba Telecom jusqu'à Mitendi, force est de souligner que la frange importante de la population kinoise ne se voile pas la face pour saluer la réhabilitation de plusieurs artères de la capitale et autres voies importantes dans le Congo dit profond. Tout compte fait, une chose est de légitimer le leadership du nouveau Chef de l'Etat, une autre est de l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme ambitieux de société, conformément au cri de ralliement des affidés de l'Uds : "le peuple d'abord".