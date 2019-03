Congo-Kinshasa: Noël Tshiani à F. Tshisekedi - "Il urge de mettre en place un Gouvernement avant d'aller à New York"

Intervenant en libre opinion le mercredi 27 mars 2019 à La Prospérité, Noël Tshiani Muadiamvita, candidat malheureux aux dernières élections de décembre 2018, a fait le point sur la question de la gouvernance ainsi que la situation politique actuelle en RDC.

Il se prononce en sa qualité de Docteur. "Il appert impérieux que Félix Antoine Tshisekedi accélère la mise en place du Gouvernement. Chaque jour qui passe est un temps perdu. Le mieux que le Président actuel devrait faire, avant même d'aller aux Etats-Unis, serait de mettre en place un Gouvernement qui lui sert de soutien ou d'appui à la gestion des problèmes pendant qu'il sera en déplacement".

Connu dans plus d'un pays comme acteur phare de développement économique, fonctionnaire de la Banque mondiale et réanimateur des pays en difficulté, Noël Tshiani tente d'apporter sa pierre à l'édifice qu'est la RDC pour sa construction sous le label de l'alternance démocratique. Ce, en tant qu'expert dans le domaine du changement dont les idées novatrices tendent à sortir le pays de la crise qui la gangrène. Il prêche en faveur des urgences.

Aux grands maux, des grands remèdes

Pour ce qui est des questions de l'heure, sans emprunter quatre chemins, l'homme du célèbre Plan Marshall s'est directement adressé au Président de la République, Félix Tshisekedi, et il exprime son souhait de vive voix. Selon lui, en effet, la formation du Gouvernement demeure la voie de sortie idéale et la plus plausible pour mettre fin à la situation de crise qui perdure depuis plus de deux mois dans le pays. Il est donc impérieux de former le Gouvernement dans le plus bref délai.

Sans ce premier pas, a-t-il prévenu, le pays continuera à tourner en rond. "Renforcer les relations avec les pays voisins et collaborateurs est une bonne chose, une réalité non négligeable. Néanmoins, il convient de prendre en compte les questions locales auxquelles sont confrontées ses compatriotes, y mettre rapidement fin en vue d'améliorer l'image de son pays. Prendre l'option de sortir de temps à autre, laissant derrière soi des chaos, ne milite pas en faveur de la bonne image et de la réputation du Chef de l'Etat, ni celle du pays".

Le pays se situe actuellement dans une situation calamiteuse, désastreuse et il est moins beau à voir. Les indicateurs économiques se réduisent du jour au lendemain, et les institutions vivotent. Ainsi, a requis Noël Tshiani, seules des décisions directes et rapides sauveraient la Nation de Lumumba. "Apparemment, la présidence semble être paralysée. Le pays serait pris en otage et pour le délivrer il faudrait faire violence, prendre des mesures drastiques. Si j'étais le Président, je prendrai certaines mesures drastiques et je les communiquerais à la face du monde".

Par ailleurs, s'agissant de la majorité parlementaire, Noël Tshiani dénonce le mauvais fonctionnement du système politique congolais. Lequel hérité d'une mégestion de la République pendant plusieurs années de la part de ceux qui l'ont dirigé de manière mi-figue, mi-raisin.

Ainsi, invite-t-il les uns et les autres à faire preuve de patience à l'égard du programme de 100 jours proposé par le Président de la République. "Il est trop tôt pour le juger, attendons au moins la consommation de ces 100 jours pour commencer à juger ou analyser, une par une, les promesses et réalisations de l'actuel Président", conseille-t-il. Aussi, il convie ce dernier à prendre en compte le critère de méritocratie dans la composition du nouveau Gouvernement, en plus de la moralité et de la réputation de chacun.

Gracia Kindji

Intervenant en libre opinion le mercredi 27 mars 2019 à La Prospérité, Noël Tshiani Muadiamvita, candidat malheureux aux dernières élections de décembre 2018, a fait le point sur la question de la gouvernance ainsi que la situation politique actuelle en RDC. Il se prononce en sa qualité de Docteur. "Il appert impérieux que Félix Antoine Tshisekedi accélère la mise en place du Gouvernement. Chaque jour qui passe est un temps perdu. Le mieux que le Président actuel devrait faire, avant même d'aller aux Etats-Unis, serait de mettre en place un Gouvernement qui lui sert de soutien ou d'appui à la gestion des problèmes pendant qu'il sera en déplacement".

Connu dans plus d'un pays comme acteur phare de développement économique, fonctionnaire de la Banque mondiale et réanimateur des pays en difficulté, Noël Tshiani tente d'apporter sa pierre à l'édifice qu'est la RDC pour sa construction sous le label de l'alternance démocratique. Ce, en tant qu'expert dans le domaine du changement dont les idées novatrices tendent à sortir le pays de la crise qui la gangrène. Il prêche en faveur des urgences.

Aux grands maux, des grands remèdes

Pour ce qui est des questions de l'heure, sans emprunter quatre chemins, l'homme du célèbre Plan Marshall s'est directement adressé au Président de la République, Félix Tshisekedi, et il exprime son souhait de vive voix. Selon lui, en effet, la formation du Gouvernement demeure la voie de sortie idéale et la plus plausible pour mettre fin à la situation de crise qui perdure depuis plus de deux mois dans le pays. Il est donc impérieux de former le Gouvernement dans le plus bref délai.

Sans ce premier pas, a-t-il prévenu, le pays continuera à tourner en rond. "Renforcer les relations avec les pays voisins et collaborateurs est une bonne chose, une réalité non négligeable. Néanmoins, il convient de prendre en compte les questions locales auxquelles sont confrontées ses compatriotes, y mettre rapidement fin en vue d'améliorer l'image de son pays. Prendre l'option de sortir de temps à autre, laissant derrière soi des chaos, ne milite pas en faveur de la bonne image et de la réputation du Chef de l'Etat, ni celle du pays".

Le pays se situe actuellement dans une situation calamiteuse, désastreuse et il est moins beau à voir. Les indicateurs économiques se réduisent du jour au lendemain, et les institutions vivotent. Ainsi, a requis Noël Tshiani, seules des décisions directes et rapides sauveraient la Nation de Lumumba. "Apparemment, la présidence semble être paralysée. Le pays serait pris en otage et pour le délivrer il faudrait faire violence, prendre des mesures drastiques. Si j'étais le Président, je prendrai certaines mesures drastiques et je les communiquerais à la face du monde".

Par ailleurs, s'agissant de la majorité parlementaire, Noël Tshiani dénonce le mauvais fonctionnement du système politique congolais. Lequel hérité d'une mégestion de la République pendant plusieurs années de la part de ceux qui l'ont dirigé de manière mi-figue, mi-raisin.

Ainsi, invite-t-il les uns et les autres à faire preuve de patience à l'égard du programme de 100 jours proposé par le Président de la République. "Il est trop tôt pour le juger, attendons au moins la consommation de ces 100 jours pour commencer à juger ou analyser, une par une, les promesses et réalisations de l'actuel Président", conseille-t-il. Aussi, il convie ce dernier à prendre en compte le critère de méritocratie dans la composition du nouveau Gouvernement, en plus de la moralité et de la réputation de chacun.