Congo-Kinshasa: En marge du 25ème anniversaire de la FCS/UCC - Chantal Safu invite les étudiantes à la relève dans la lutte pour la promotion de la parité

En marge de la clôture des activités commémorant les 25ème années d'existence de la Faculté des Communications Sociales de l'Université Catholique du Congo et à l'occasion du mois dédié à la femme, sous le haut patronage de la CENCO, cette alma mater a organisé un grand colloque de trois jours, soit du 25 mars au 27 mars 2019, en perspective de la clôture du mois consacré aux droits des femmes.

Ce colloque était axé sur le thème : « le Genre et la mixité professionnelle en RD. Congo ». Dans la foulée, la Ministre du Genre, enfants et famille, Chantal Safu, était parmi les panelistes dudit colloque. Profitant de cette occasion, elle a invité la jeunesse féminine à la relève dans cette lutte longtemps menée pour la promotion de la parité.

Ce colloque s'est focalisé sur la contribution de la Faculté des Communications Sociales à la problématique de la féminisation des emplois en République Démocratique du Congo. En marge de ces assises, la FCS/UCC s'est engagée à promouvoir les droits des femmes. Ainsi, trois points importants ont été soulevés tout au long de cette activité, tels que la présentation et l'évaluation des contenus formatifs de la Faculté des communications sociales, en lien avec la consommation de ses produits sur le marché de l'emploi ; les expériences de terrain et appréciation de l'adéquation entre la formation au sein de la faculté et les besoins et attentes des employeurs ; les perspectives d'une formation d'excellence et compétitive pour les 25 ans à venir.

Conférencière du jour, la Ministre du Genre, enfants et famille, Mme Chantal Safu, dans son discours, n'a pas manqué de manifester sa joie de prendre part au colloque organisé sur une thématique qui cadre parfaitement avec la journée internationale de la femme, édition 2019. Celle-ci, a-t-elle rappelé aux étudiantes, la mission principale de l'Université qui est celle de contribuer au bien-être de la société. Elle a, par ailleurs, présenté les différentes activités réalisées par son ministère tout au long de ce mois de mars, dédié à la femme. Selon elle, l'égalité des chances entre hommes et femmes est fondamentale, et elle suppose que les besoins des femmes doivent être pris en compte dans tous les programmes de développement. «La femme doit être non seulement au cœur du développement, mais également être une véritable innovatrice», martèle-t-elle.

Au finish, elle a souhaité que ce colloque fasse une évaluation sans complaisance de la mixité des emplois en RDC, en vue de motiver la professionnalisation des femmes congolaises. Comme dans ses habitudes, elle a invité la jeunesse féminine à la relève dans cette lutte longtemps menée pour la promotion de la parité. Il convient toutefois de noter que ce colloque a connu plusieurs panélistes femmes. Ouvert depuis lundi 25 mars dernier, les lampions se sont éteints hier, mercredi 27 mars 2019.