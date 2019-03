Congo-Kinshasa: L'Ong Irep plébiscite Laurent Batumona !

Quel type de gouverneur pour la Ville de Kinshasa ? La question vaut son pesant d'or. De toutes les candidatures présentées, Laurent Batumona sort du lot, indique International Religious For Peace. Cette Ong s'est intéressée à la question qui fait couler encre et salive dans l'espace médiatique. Pour en avoir une idée nette, elle s'est approchée de la population kinoise pour connaître ses aspirations.

Sur la route menant au gouvernorat de la ville de Kinshasa se dresse une nouvelle problématique. La corruption. Il faut acheter des voix. C'est l'une des innombrables allégations qui parsèment la ville de Kinshasa et qui est à la base de la megestion et de tous ces corollaires. Le constat fait par les kinois, selon Irep, est que tous les noms qui circulent dans les réseaux sociaux et parfois dans les débats sont connus des kinois.

Elle dénombre des antivaleurs, des inattentifs aux cris de la population et leur passé en témoigne. Qui s'assemble se ressemble, dit-on. Tous les noms de cités émanent du régime passé et leur entourage connu. Irep note qu'il est difficile par ce temps d'aller à l'encontre de ce que veut le peuple.

Quel type de gouverneur pour les Kinois et Kinoises ?

Sur leurs lèvres, le nom de Laurent Batumona est cité en permanence. Les kinois, démontre Irep, sont témoins de qualités morales et managériales qu'incarne Laurent Batumona. Les bons témoignages le suivent. Il est connu de kinois comme un homme cultivé et simple, qui ne cherche pas à tout prix à se mettre en avant, mais valorise les autres. Ceux qui côtoient Laurent Batumona gardent encore le souvenir d'un homme proche des gens, toujours prêt au dialogue, mais capable de taper du poing sur la table quand l'avenir de la ville de Kinshasa est en jeu.

Il est connu de tous pour ses capacités de mobilisateurs des ressources financières. Il a toujours cherché à résoudre les problèmes des habitants de Kinshasa. " Dans la commune de Ngaliema, il a électrifié le quartier Monganga, stopper les dangereuses têtes d'érosions qui menaçaient le quartier et, en plus de raccordement de la tuyauterie de la Regideso dont l'eau coulent aux robinets jusqu'à l'instant", souligne Irep dans son rapport d'investigation indépendante. Il est considéré comme : « le plus apte à prendre la relève pour gouverner cette ville populaire de Kinshasa, riche de cultures et de sports, qui sait à la fois bouger, relever les défis et donner des solutions aux problèmes qui se posent ». Capable de ramener Kinshasa à "poto mwindo".

Laurent Batumona est un homme engagé au service des autres, insiste Irep. Il a toujours cherché à résoudre les problèmes des habitants de Kinshasa, quels qu'ils soient. "A l'instant même, ses engins sont visibles sur l'avenue Elengesa en train de remodeler cette route. Il les écoute et les accompagne. Il est un homme de dialogue, qui laisse chacun s'exprimer".

"S'investir personnellement pour relever les défis"

L'heure n'est plus aux gros mots, mais aux actes concrets, à la clairvoyance et à l'abnégation. C'est pourquoi, le futur Gouverneur de la ville de Kinshasa, Laurent Batumona, est pragmatique. Dans son programme d'action, qui sera dévoilé bientôt, il faut que les Kinois sachent qu'il met l'accent sur le plan organisationnel, éducatif, communication et transport, de la culture, sport et le tourisme, sécurité et cohésion sociale, hydraulique, assainissement et surtout la santé.

Constat malheureux

Des sources concordantes, rapportées par Irep, dénotent que les inspecteurs qui sont déployés sur terrain pour suivre le dossier de corruption sont tombés sur des sources fiables. Selon elles, des cambistes étaient chargés pour approcher les grands électeurs pour des avances sur 30.000 usd.