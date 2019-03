Sénégal: Urgences chirurgicales et médicales - And Gueusseum veut des assises

Le nouveau gouvernement ne devra pas chômer. Les dossiers chauds attendent les nouveaux ministres.

L'Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) And Gueussem, pointe du doigt déjà certains points, tout en se démarquant d'une quelconque initiative allant dans le sens du dépôt d'un préavis de grève, après la prestation de serment de Macky Sall, en ce qui concerne la question du système de rémunération des agents de la Fonction publique.

Car, les camarades de Mballo Dia Thiam veulent s'en tenir à la promesse du Chef de l'Etat de proposer un système plus équitable et plus juste en avril 2019. Qu'à cela ne tienne !

En analysant la situation socio-sanitaire du pays, And Gueusseum veut déjà «l'organisation des assises sur les urgences chirurgicales et médicales, tout comme les décrets concernant Techniciens Supérieurs de santé, l'école doctorale à l'ENDSS, le Conseil de l'Ordre des sages-femmes et les organigrammes types des collectivités territoriales sont encore attendus du gouvernement».

De plus, l'Asas dans sa note, se réjouit de la «mise en œuvre effective de certaines instructions présidentielles relatives aux agents contractuels du MSAS des Programmes (COBRA, JICA et GAVI) entièrement renouvelés, de même que l'intégration de certains dans la fonction publique en attendant le quota de 2019 pour le reste».