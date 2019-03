Sénégal: Protection sociale - La prise en compte du secteur informel souhaitee

Le sociologue Aly Khoudia Diaw, point focal protection sociale et chef du bureau planification à la Direction générale de l'action sociale, souhaite une meilleure prise en compte du secteur informel dans les politiques de protection sociale.

Il a fait cette plaidoirie lors d'une rencontre de partage sur la Revue globale du système de protection sociale hier, mercredi 27 mars, devant des représentants du gouvernement qui disent avoir initié une politique pour prendre en compte ce secteur.

Aly Khoudia Diaw, sociologue, point focal protection sociale et chef du bureau planification à la Direction générale de l'action sociale, a plaidé hier, mercredi 27 mars, pour la prise en compte du secteur informel dans le système de protection sociale au Sénégal.

Venu prendre part à l'atelier de formation et de lancement du projet de «Revue globale du système de protection sociale», il a reconnu que le secteur informel est difficile à être approché en raison de sa nature, mais il est bon que l'Etat l'intègre dans sa politique sociale.

Il souhaite que les acteurs du secteur informel puissent être enrôlés dans les mutuelles de santé, les systèmes de prévention et l'assurance civile.

Nafatoumata Diakhaté, la directrice de la protection sociale au ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, soutient en réponse que c'est pour assurer cette protection sociale que le ministère du Travail a initié un projet de régime simplifié pour les petits contribuables.

L'objectif de ce projet est d'offrir une protection sociale aux acteurs du secteur informel, en leur organisant un régime obligatoire intégré simplifié, adapté à leurs besoins.

S'agissant de la protection sociale et notamment des Bourses de sécurité familiale, Amadou Kanar Diop, le chef de la Division des opérations à la Direction de la protection sociale et de la solidarité nationale, révèle qu'un Registre National Unique (Rnu) est mis en place pour répertorier l'ensemble des ménages pauvres et vulnérables. Mieux, ajoute-t-il, un comité de ciblage est mis en place dans les quartiers afin de mieux répertorier les nécessiteux.

BOURSES FAMILIALES : LES PREMIERS BENEFICIAIRES ONT EPUISE LEUR 5 ANS

Par ailleurs, M. Diop relève que les 50.000 premiers bénéficiaires des Bourses de sécurité familiale ont épuisé leurs 5 années. Il précise aussi que leur remplacement et le nombre à changer reste tributaire de la politique étatique sur l'appui aux personnes vulnérables.

Pour une meilleure protection sociale, le Sénégal, appuyé par l'Union européenne (Ue) et l'Organisation internationale du travail (Oit), compte instaurer un plan de protection qui ira jusqu'en 2035.

Selon Sanor Dieye, de la Direction de la planification et des politiques économiques, le projet vise une meilleure protection des enfants et des personnes âgées, l'accroissement de la résilience et le renforcement des moyens sanitaires et une protection sociale garantie à travers des lois.