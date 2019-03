Sénégal: Gestion des marchés, incendies et états généraux de l'économie - L'UNACOIS Yeessal «presse» l'état

Face à la presse hier, mercredi 27 mars, les responsables de l'Unacois yeessal ont manifesté aux autorités leur désir d'impliquer les commerçants dans la gestion des marchés. Ils ont également demandé au gouvernement de tenir des états généraux de l'Economie afin de réorganiser le secteur du commerce.

L'Unacois Yeessal, en tant que structure qui regroupe des commerçants, ne s'arrête pas exclusivement à gérer ses membres mais, elle oeuvre à promouvoir la production au Sénégal et la modernisation du secteur.

«La construction du pays nous incombe à nous tous», a dit Mayoro Mbaye, conseiller spécial du président de l'Unacois yeessal. C'était hier, mercredi 27 mars, lors d'une conférence de presse, au siège de ladite structure.

A cet effet, les acteurs du commerce demandent aux autorités étatiques leur implication dans la gestion des marchés.

«L'Etat du Sénégal, les autorités gouvernementales, les autorités municipales, les autorités politiques doivent intégrer forcément dans leurs démarches, la professionnalisation et les concessions doivent être faites avec des cahiers de charge pour qu'enfin, les commerçants gèrent eux-mêmes, leurs marchés» a préconisé le conseiller spécial du président de l'Unacois yeessal.

Parce que dit-il, «je crois savoir que les commerçants ne peuvent occuper les marchés, avoir leurs marchandises qui brulent et ne pas participer activement à la gestion des marchés».

Et de poursuivre «à l'heure d'un commerce électronique, nous avons de la peine à comprendre que nos ruelles soient encombrées et que des personnes les envahissent toute la journée et pour se bousculer auprès des véhicules, pour vendre.

Pourtant, les commerçants de Istanbul, Pékin, de Dubaï, nous les trouvons chez eux pour acheter» a-t-il-il constaté.

Pour l'opérateur économique, Moustapha Tall, par ailleurs, vice-président de l'Unacois yeessal, ces installations anarchiques qui sont les causes des incendies, sont dues à une situation bien déterminée. Car dit-il, «C'est un problème d'organisation.

Nos marchés ne respectent pas les normes. On ne peut pas sécuriser les marchés dans ces conditions-là. Nous avons un problème que la libéralisation anarchique nous a créé parce qu'il y avait au moins un secteur informel qui n'était pas de ces dimensions-là».

Toutefois, il demande des assises sur l'Economie. «Evidemment, les conseils interministériels, c'est bien mais, nous demandons des états généraux de l'Economie pour qu'on puisse revoir tout ça, remettre tout à plat et reconstruire une autre économie pour que nous tous, acteurs, Etat, consommateurs, puissions s'en sortir. Aujourd'hui tout le monde est en danger.

Il faut qu'on tire la sonnette d'alarme et demander aux autorités d'organiser véritablement des états généraux de l'Economie. On a organisé des assises politiques parce qu'il y avait des problèmes politiques.

On a eu à organiser des élections par le parrainage parce qu'il y avait des problèmes politiques et on règle ça efficacement.

Ce problème de commerce, on en parle depuis très longtemps mais, c'est comme si on ne nous entend pas. Parce que peut être, c'est nous qui sommes pénalisés et pas les politiques», se désole-t-il.