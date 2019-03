Sénégal: Présentation du rapport général d'activités du gouvernement 2012-2019 en conseil des ministres - Dionne «rend» le tablier

Le dernier Conseil des ministres du septennat 2012-2019, du président Macky Sall tenu hier, mercredi 27 mars, au palais de la République, a été une occasion pour le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui a adressé au Chef de l'Etat ses sincères remerciements et ceux de tous les membres du Gouvernement pour la confiance placée en eux, de présenter le bilan d'activités des différentes équipes qui ont marqué les sept ans de Macky.

Il a présenté au membres du Conseil, le rapport général d'activités 2012-2019, marqué par différentes réalisations.

Auparavant, le Chef de l'Etat remercié et félicité le Premier ministre et l'ensemble des ministres pour leur engagement républicain et le travail remarquable accompli durant ces sept (7) années.

Des actions quotidiennes, l'engagement et l'abnégation des différents gouvernements dont le dernier a parachevé ses ambitions du premier mandat, et celui de l'ensemble des collaborateurs grâce auxquels les Sénégalais ont sanctionné positivement son bilan en lui renouvelant leur confiance.

S'agissant de sa prestation de serment prévue le 02 avril 2019 au Centre des Expositions de Diamniadio, Macky Sall a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pratiques adéquates en vue du bon déroulement de la cérémonie.

Et pour ce qui est de la célébration du 59ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le 04 avril 2019, placée sous le thème : "Forces de Défense et de Sécurité : un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale" le président Sall s'est félicité du choix du thème au regard de l'impératif de renforcer l'instruction civique, la discipline nationale, et, surtout, notre engagement patriotique quotidien au service de la consolidation de la République et de la Nation.

A ce titre, il en appelle à la mobilisation de tous les segments du corps social autour du culte du travail, de l'excellence et de l'exemplarité.

Non sans donner des instructions pour une parfaite organisation des prises d'armes et des défilés civils et militaires sur l'ensemble du territoire national et le Grand défilé qui sera organisé sous sa présidence.

Il en est de même pour la bonne organisation de la 139ème édition de l'Appel de Seydina Limamou Laye et de la 78ème édition du Daaka de Médina Gounass, prévus respectivement les 5 et 6 avril 2019 à Yoff et du 06 avril au 15 avril 2019 sur le site habituel réhabilité et sécurisé de la retraite spirituelle de Médina Gounass. Sans oublier les Magal de Porokhane et du Kazzu Rajab.