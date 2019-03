Soudan: Consultation politique italo-soudanaise à Rome

Rome — La huitième session de la Commission de consultation politique entre le Soudan et l'Italie s'est tenue à Rome, la capitale italienne, où les deux parties ont examiné tous les aspects des relations bilatérales, y compris les moyens de développer les relations politiques, économiques, commerciales, culturelles et artistiques, ainsi qu'un échange de vues sur des questions régionales et internationales.

Les consultations entre les deux parties ont porté sur les moyens de développer la coopération et les échanges commerciaux entre les deux pays et d'encourager les investisseurs italiens à tirer davantage parti des vastes possibilités d'investissement au Soudan dans tous les secteurs de l'économie, notamment les services, l'agriculture, les agro-industries et les infrastructures.

La partie soudanaise a également rendu hommage aux projets proposés par l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) au Soudan, la réunion a abordé certains projets et priorités futures que le Soudan souhaite mettre en œuvre dans le cadre de la coopération bilatérale et via de partenariats tripartites avec les agences des Nations Unies.

Il a été convenu que la prochaine session du Comité consultatif politique se tiendrait à Khartoum.