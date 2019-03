Soudan: Le ministre de la Santé examine la performance des organisations à Port-Soudan

Port-Soudan — Le directeur du secteur social au ministère de la Santé et du développement social de l'État de la Mer Rouge, Osama Khatim a examiné les performances des organisations étrangères en 2018 et des plans et programmes pour 2019, lors de la réunion conjointe à laquelle ont participé des représentants d'organismes publics et la commission d'aide humanitaire, Nemat Abdullah

Khatim a affirmé l'importance de coordonner la mise en œuvre des activités, de programmes et de projets conformément aux priorités de l'État au période actuel, en mettant l'accent sur les domaines de la santé, l'éducation, l'eau et des projets visant à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des citoyens.

Pour leur part, les représentants des organisations ont confirmé leur disponibilité totale pour la coordination et la coopération, ainsi que la mise en œuvre des programmes en fonction des priorités, soulignant l'importance des visites sur le terrain pour le suivi des projets.