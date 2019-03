Afrique de l'Ouest: Croissance fulgurante du vieillissement de la population - La CEDEAO pour améliorer l'état de sante des personnes âgées

L'espérance de vie des personnes du 3ème âge s'est nettement améliorée, selon le conseiller technique N°1 du ministère de la santé et de l'action sociale. Selon lui, à 11% présentement, la prévalence pourrait passer à 22% en 2050.

Une situation qui a amenée la Cedeao à tenir un atelier hier, mercredi 27 mars, à Dakar, pour réfléchir sur les voies et moyens devant contribuer à l'amélioration l'état de santé des personnes âgées dans ledit espace.

Les personnes du 3ième âge ont une espérance de vie plus importante, selon la Cedeao qui estime qu'actuellement, 11% de sa population générale est vielle et va passer à 22% d'ici 2050 et qu'une meilleure prise en charge s'impose.

«Notre région manque de politiques, de stratégies et d'infrastructures appropriées pour gérer leurs problèmes de santé et leurs besoins, malgré les efforts fournis par les pays et leurs partenaires depuis le plan international sur le vieillissement de 2002 et celui de l'Oms pour l'Afrique», a fait savoir Dr Mongbo Medessi Yves, en charge de la santé des enfants, adolescents, jeunes et personnes âgées au sein de L'Uemoa.

Pour ce qui touche l'Afrique de l'Ouest, le nombre de personnes âgées est estimé à plus de 16 millions, soit 25% de la population âgée en Afrique.

Ce qui amène Dr Mongbo a déclarer : «l'Afrique de l'Ouest va connaitre un vieillissement rapide de sa population. En effet, la population de personnes âgées de 60ans ou plus va plus que tripler d'ici à 2050 ; passant de 16 millions 702 mille 328 en 2017 à 53 millions 100 mille 234 en 2050».

Ainsi, pour rester dans l'esprit des objectifs du développement durable à savoir « permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien être de tous à tout âge», la Cedeao a engagé depuis hier, mercredi 27 mars, une réflexion pour l'amélioration de l'état de santé des personnes âgées dans son espace.

Pour le directeur du comité permanent de l'Oci pour l'information et les affaires culturelles, Oumar Seck, la structure accorde un intérêt croissant aux questions sociales des pays membres de l'organisation.

« La question des personnes âgées est au cœur de nos activités, avec l'organisation en début d'année, d'ateliers pour valider le plan d'action pour l'amélioration du bien être des personnes âgées dans les Etats membres », a souligné le journaliste Oumar Seck.

Pour le représentant du ministre de la santé et de l'action sociale, le docteur Boubacar Guèye, au Sénégal beaucoup d'efforts ont été consenti pour améliorer la santé de ces dernières.

« La prise en charge est globale et intégrée dans toutes les sphères de la pyramide sanitaire et des politiques ont été développé comme le plan sésame pour une bonne couverture sanitaire », a-t-il fait savoir.

Pour ledit atelier qui prend fin le 29 mars prochain, il s'agira pour les acteurs présents, de valider le rapport d'analyse de situation sur le vieillissement en bonne santé dans la région de la Cedeao, de valider le plan stratégique régional pour un vieillissement en bonne santé mais aussi, d'identifier les prochaines étapes.