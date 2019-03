Mali: Banques - La BDM-SA drague le monde universitaire

La Banque de développement du Mali (BDM-SA) a été le sponsor officiel de la 3ème édition de la Semaine de l'élève et de l'étudiant. Organisée par le bureau de coordination de l'AEEM, cette activité pédagogique s'est déroulée la semaine dernière à la Faculté des Sciences et des techniques (FST) sur la colline de Badalabougou à Bamako. Pour la circonstance, la BDM-SA a installé un stand pour promouvoir ses produits et services auprès du monde universitaire.

Selon les organisateurs, cette 3è édition de la semaine de l'élève et de l'étudiant de l'AEEM a la particularité d'être sponsorisée par la banque au cauris, une première dans la vie de cette institution bancaire.

Ce partenariat naissant entre la BDM-SA et le monde universitaire a été accéléré par l'ouverture, le mois dernier, de l'agence BDM-SA de Kabala, aux portes de la cité universitaire.

C'est la Directrice de cette agence, Mme Kéïta Fatoumata Sangho qui a conduit la délégation de la banque à la cérémonie d'ouverture.

Pour la circonstance, la banque a installé un stand avec projection de spots pour présenter et expliquer ses produits et services aux étudiants et leur ouvrir des comptes gratuitement.

La nouvelle agence de Kabala, à l'image des autres, propose l'ensemble des produits et services disponibles à la BDM-SA.

Il s'agit, en premier lieu, de sa gamme de services digitaux destinés à la clientèle avec notamment le Mobile Banking « BDM KUNKAN « de l'offre opération bancaire » mCAURIS » du web Banking » Cauris web ».

Ces offres d' « opération bancaire » permet de faciliter les opérations de transfert et de paiement, de faciliter l'approvisionnement du compte Orange money à partir d'un compte bancaire, de consulter le solde de son compte bancaire et de le recevoir en temps réel par SMS, de consulter les dernières transactions de son compte bancaire et de les recevoir en temps réel par SMS.

Cauris Web, également présenté est un service mis uniquement à la disposition des porteurs de carte bancaire BDM pour leur permettre d'avoir accès aux services liés à la carte via un site internet : https://caurisweb.bdm-sa.com.

L'application Cauris Web est disponible en téléchargement sur Play store à partir du nom BDM-SA.

Quant à l'application «BDM KUNKAN», il est un service de Mobile Banking qui offre au client une plus grande autonomie et interactivité dans la gestion de son compte bancaire grâce aux services bancaires qui sont mis à sa disposition à partir de supports tels que l'ordinateur, la tablette ou le téléphone mobile.

Ces services permettent à l'utilisateur abonné, où qu'il se trouve et quand il le souhaite, d'obtenir ses informations bancaires, d'initier des virements.

Selon la Directrice de l'agence BDM-SA de Kabala, le fait d'accepter le sponsoring de cette Semaine est un choix de la Direction générale de la banque de se rapprocher davantage de cette couche juvénile, qui est l'avenir du pays.

C'est un pari, un investissement sur l'avenir d'autant plus que ces élèves et étudiants sont des futurs cadres et clients de la banque.

C'est pourquoi, elle dit fonder beaucoup d'espoir sur ce partenariat pour la réussite duquel, la banque envisage d'adapter ses produits et services aux besoins des élèves et étudiants en mettant à leur portée des packages spécifiques.