Ile Maurice: MCB Institute of Finance - Les inscriptions commencent incessamment

Le MCB Group et Uniciti proposent des cours destinés aux professionnels des secteurs bancaire et financier à travers le MCB Institute of Finance (MCB IF). Les inscriptions vont démarrer dès le mois d'avril.

L'annonce a été faite par Pierre-Guy Noël, Chief Executive Officer du MCB Group, lors d'une conférence de presse au Harbour Front Building le jeudi 28 mars 2019.

«Nous sommes dans un secteur en constante évolution. Le MCB IF s'adresse à des professionnels localement et dans la région. Ce sont des formations additionnelles dans le domaine de la finance et bancaire», souligne Pierre-Guy Noël.

Les cours de courte durée débutent le mois prochain et seront dispensés en ligne. Le MCB IF s'est associé à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, Emeritus Institute of Management et la Retail Banking Academy. D'autres cours débutent en juin et aussi en septembre sur le campus d'Uniciti.

Marc Desmarais Head of Education, à Uniciti, a fait une présentation de l'Education Hub. « Au sein d'Uniciti, il y a six institutions qui dispensent des cours, Le MCB IF vient renchérir cette offre », souligne Marc Desmarais d'Uniciti.