Gabon: Sir James Dutton nommé président régional de Bechtel pour l'Afrique

communiqué de presse

Reston, Virginie — L'ancien directeur des projets d'infrastructures au Gabon et gouverneur britannique de Gibraltar va conduire l'engagement constant de Bechtel envers la croissance économique sur le continent

Bechtel a nommé comme président régional pour l'Afrique Sir James Dutton, ancien gouverneur de Gibraltar du Royaume-Uni et officier en retraite des Royal Marines britanniques.

Dutton revient à Bechtel suite à son mandat à Gibraltar pour succéder à Andrew Patterson qui a supervisé l'ouverture du siège régional de Bechtel à Nairobi au Kenya. La présence de la Société à Nairobi s'inscrit dans son engagement à long terme en vue d'appuyer la croissance économique sur le continent par l'intermédiaire d'importants projets pour infrastructures, pétrole et gaz, et industrie minière.

« Je suis ravi et honoré d'avoir été choisi pour ce rôle, et je voudrais remercier Andrew pour sa contribution significative, » a déclaré Dutton.

Dutton a servi pendant 38 ans dans les Royal Marines du Royaume-Uni avant de prendre sa retraite comme lieutenant-général. Il a rejoint Bechtel en 2010 et effectué de brèves missions sur plusieurs projets de l'unité opérationnelle des infrastructures, puis est devenu directeur général du projet d'infrastructures au Gabon. Il a quitté Bechtel pendant deux années pour être au service du Royaume-Uni en tant que gouverneur et commandant en chef de Gibraltar, et a ensuite réintégré la Société en 2016.

Dans ses nouvelles fonctions, Dutton travaillera à mettre en valeur les relations que la Société a établies à travers l'Afrique en poursuivant des projets qui soutiendront à l'échelle locale l'emploi et la productivité dans une optique de durabilité. Un modèle utile s'inspirera de son leadership dans le projet du Gabon, dans lequel Bechtel a apporté son concours au schéma directeur national du gouvernement pour les infrastructures et a travaillé avec des sous-traitants locaux pour stimuler le développement.

« Je suis impatient de faire de même sur davantage de projets clés comme la voie expresse Nairobi-Mombasa qui apportera d'immenses opportunités aux communautés et entreprises locales, » a ajouté Dutton.

Patterson, président sortant pour l'Afrique, a été nommé directeur mondial du marketing et du développement d'entreprise pour le secteur des infrastructures de Bechtel. Patterson a fait remarquer : « L'Afrique constitue un marché considérable et Bechtel a hâte de continuer à appuyer le développement de projets qui vont laisser un patrimoine transformationnel sur le long terme -- non pas simplement au point de vue matériel, mais en ce qui concerne les emplois, les compétences, les initiatives et la qualité de vie. C'est l'engagement de Bechtel pour tous les projets que nous réalisons, et j'ai pleinement confiance que sous le leadership de Sir James, nous continuerons à jouer un rôle significatif dans la croissance durable de l'Afrique. »

Bechtel a réalisé en plus de 70 années des centaines de projets en Afrique. Au centre de nos projets se trouve la durabilité, et celle-ci englobe la mise en valeur du potentiel des forces de travail, entreprises et communautés locales.

À propos de Bechtel

Bechtel est l'une des sociétés les plus respectées à l'échelle mondiale de l'ingénierie, de la construction et de la gestion de projets. En collaboration avec nos clients, les projets que nous réalisons constituent des points de repère à l'origine d'une croissance économique et de progrès pour le long terme. Depuis 1898, nous avons accompli plus de 25 000 projets extraordinaires sur 160 pays dans 7 continents. Nous intervenons dans quatre domaines au niveau mondial : infrastructures ; nucléaire, sûreté et environnement ; pétrole, gaz et produits chimiques ; et enfin industrie minière et métaux. Notre société et notre culture se sont édifiées sur plus d'un siècle de leadership et une adhésion inébranlable à nos valeurs au cœur desquelles figurent la sécurité, la qualité, l'éthique et l'intégrité. Ces valeurs représentent ce en quoi nous croyons, ce que nous attendons, ce que nous réalisons et ce pour quoi nous vivons. www.Bechtel.com

