Cameroun: Nathan Wounembaina - La bonne étoile

Nathan Wounembaina, le joueur camerounais de 34 ans et 198 cm, réceptionneur-attaquant et capitaine de Tours volleyball, veut tout gagner en France.

Nathan Wounembaina, c'est la même fougue, la même démarche nonchalante, c'est l'air fin, la même envie de gagner... Mais davantage ces petits trucs qui font la différence entre un joueur de talent et les autres. Depuis le 19 mars 2019, le Camerounais de 34 ans, réceptionneur-attaquant et capitaine de Tours Volleyball, a prolongé pour un an, son contrat avec le club de l'Ouest de la France. Ce sera une autre saison pour lui en Ligue A. Un peu normal : qui peut se séparer de celui qui transforme pratiquement tout en or. «C'est tout simplement le meilleur réceptionneur-attaquant du championnat. Il est l'un des meilleurs techniquement, physiquement, et il a un gros impact sur notre jeu. C'était important pour nous de le refaire signer, c'était la priorité du club,mais aussi la sienne », précise Pascal Foussard, le directeur général délégué du TVB à un journal local français.

Un duel fou qui l'opposait à son ancien club, Chaumont VB52 et d'anciens coéquipiers le 13 mars 2019 (victoire par 3 sets à 0 ; 25-22, 25-18, 25-18), lui a permis de remporter son troisième titre en trois ans. Un duel fou parce que : « mentalement, je visualise le match quelques jours avant et je me concentre sur des actions positives. Ça bosse beaucoup mentalement pour préparer ce genre de matchs. Le match contre Chaumont c'était une finale », propos empruntés au capitaine de Tours.

Son empreinte, il a appris à laisser en écrivant une partie de l'histoire de ses clubs. Venu remplacer le Brésilien Lévi Cabral le 8 mai 2017, Nathan Wounembaina a permis au Tours Volleyball (TVB) de s'envoler en remportant le championnat puisqu'en 2017, le titre lui a glissé entre les doigts. Sa faute, puisque cette année-là, le trophée avait filé dans les vestiaires de la concurrence : Chaumont VB52 auquel Nathan appartenait. C'était d'ailleurs son tout premier titre de champion de France, son tout premier titre en France qui débouchait sur une qualification en Champion's League. Jamais un tel scénario n'avait été espéré pour cette équipe qui a rejoint pour la première fois la Ligue A en 2012 -depuis sa création en 1996.

Repartir, encore et toujours. Nathan Wounembaina a appris à le faire depuis son départ du Cameroun en 2006. Bordj Bou Arreridj (Algérie,2006-2007), Talae El Giesgh VB (Egypte, 2007-2009), VC Asse Lennick (Belgique, 2009-2010) puis Noliko Maaseik (Belgique, 2010-2013) puis Chaumont VB52 (2013-2017) et Tours VB depuis 2017, le capitaine des Lions indomptables du volleyball a connu les prestigieuses compétitions européennes (Champion's League).

Actuellement un des quatre joueurs africains de Ligue A en France, Nathan Wounemabaina est l'un des 16 camerounais à avoir joué à ce niveau. Avec Eric Ngapeth, Ossosso Elysée et Jacques Yoko, il devient le quatrième camerounais à être vainqueur de la coupe de France.

Nathan Wounembaina,c'est une ADN de volleyeur, un bosseur invétéré mais davantage, un joueur humble et prompt à voler au secours d'autrui. Nathan Wounembaina n'arrête pas de progresser. Pièce maîtresse de Tours, il dispose d'une bonne humeur , d'une tranquillité qui le poussent à apprécier les événements à venir avec beaucoup de tranquillité. Comme ce titre de champion de France auquel il pense sereinement puisqu'il lui reste des matchs de phase régulière et les Play-Offs. Après un dixième titre de vainqueur de coupe, il faut aller cueillir le huitième titre de champion pour Tours.Pour ses coéquipiers, pour les supporters de Tours, pour les joueurs africains, Nathan Wounembaina est prêt à se lancer.