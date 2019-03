Burundi: Les bénéfices de Lumitel ont plus que doublé et l'entreprise de télécommunications devient la plus populaire au Burundi

communiqué de presse

Gitega, Burundi — Lumitel, marque de Viettel Group en République du Burundi, a fêté son quatrième anniversaire sur le marché, avec une hausse de ses bénéfices de 225 pour cent pour l'année 2018, marquant ainsi un bénéfice avant impôts de plus de 7,3 millions USD.

Rien que l'année dernière, la marque a enregistré une augmentation de 278 000 abonnés, la hausse la plus élevée au cours des trois dernières années. De la même manière, pour la troisième fois consécutive, Lumitel a occupé 70 % du marché des nouveaux abonnés dans le pays.

Malgré un faible potentiel en apparence lors du lancement du service en septembre 2016, le portefeuille électronique Lumicash de Lumitel a reconquis la confiance du public à la fin de l'année 2018. Son nombre de nouveaux abonnés a été multiplié par quatre par rapport à 2017, atteignant ainsi un total de 320 000 clients. Cela représente 47 % des parts de marché du portefeuille électronique au Burundi, le plaçant ainsi au premier rang de tous les fournisseurs.

« Le service de portefeuille électronique Lumicash permet aux Burundais de payer leurs impôts, leurs différents frais, les factures d'électricité et d'eau avec leurs téléphones portables, grâce aux fonctionnalités conçues sur la plateforme USSD du réseau 2G pour le marché », a déclaré M. Nguyen Huy Tan, directeur général de Lumitel (Viettel Burundi).

En plus de faciliter la vie quotidienne des gens et de veiller à ce qu'ils restent connectés, Viettel cherche également à améliorer le niveau de vie dans le pays.

« Le profit n'est pas le seul but de l'exploitation de Lumitel au Burundi ; nous souhaitons également promouvoir le développement socio-économique et contribuer aux relations internationales entre le Vietnam et le Burundi. Nous espérons ainsi créer une belle image du Vietnam dans le pays », a déclaré M. Nguyen.

Parmi les dix marchés internationaux où Viettel est opérationnel, c'est au Burundi qu'il a établi son record en devenant l'entreprise de télécommunications la plus populaire, le plus rapidement. En 2018, la marge d'excédent brut de Lumitel s'élevait à 55 %, ce qui le place au deuxième rang sur les marchés internationaux de Viettel.

Grâce au succès de Lumitel, Viettel est convaincu qu'il continuera à jouer un rôle de premier plan dans la transformation numérique de ce pays d'Afrique de l'Est et qu'il est en passe de devenir le leader des services numériques, des voies de transmission et du paiement numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/841959/Lumitel_Burundi_Lumicash.jpg