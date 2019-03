Ile Maurice: Riche-en-eau - Amédée Souri sans toit depuis une année

Il a longtemps erré dans les rues avant de se réfugier dans un petit coin à Beau-Jardin, dans le village de Riche-en-Eau. Nous trouvons Amédée Souri installé sous un arbre. Vous imaginez-vous un ancien de l'élite d'athlétisme mauricien vivant dans une telle condition ?

En sillonnant la région Sud, notre équipe est tombée sur cet homme sans abri. «Qu'il pleuve ou que luise le soleil, je vis désormais sous un arbre avec pour toute possession un lit et quelques meubles», confie-t-il.

L'homme raconte également que les nuits sont plus longues, surtout quand les moyens lui manquent pour se protéger du froid. Âgé de 60 ans, cet ancien champion de Maurice en athlétisme en 1978 nous raconte sa misère avec désespoir. Dernièrement, Amédée Souri logeait chez un ami mais il a dû partir pour des raisons personnelles.

Avoir sa part

«Enn mo fami finn vann mo later san ki mo koné», déplore-t-il. Il confie avec tristesse que cette personne a vendu sans sa permission un terrain familial dont elle se prétendait l'héritière et que jusqu'à présent des procédures judiciaires sont en cours.

«C'est en 2016 que cette personne a vendu le terrain. Depuis le 10 juin 2018, je n'ai plus de toit où me reposer. Je ne sais plus où aller. Je me suis donc installé sur une propriété. On m'a déjà demandé de quitter le lieu mais lorsqu'on a entendu mon histoire on m'a quand même laissé vivre là.»

Si l'ancien champion de Maurice vit dans la pauvreté, il souhaite en sortir. Mais il n'a actuellement pas les moyens pour louer une maison. Il explique également que parfois de généreux habitants lui procurent de la nourriture et de l'eau.

Son seul souhait est de récupérer sa part de l'argent payé par l'acheteur du terrain familial afin qu'il puisse se trouver une maison car sa pension est insuffisante.