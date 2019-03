Ile Maurice: Octroi de permis - Le paiement en ligne, une réalité

Permis de construction ou encore permis de travail. Vous pouvez désormais accéder au site business.edbmauritius.org/ pour faire votre demande en ligne.

Et même le paiement. La National E-Licensing Plateform a été lancé ce jeudi 28 mars 2019 par l'Economic Development Board (EDB), au Caudan Arts Centre, à Port-Louis. Cette plateforme s'ouvrira de plus en plus pour permettre l'accès à d'autres permis.

L'initiative financée par l'EDB et l'Union européenne (UE) vise à réduire la paperasse et aussi les autorisations. Pour le permis de construction, soit le Building and Land Use Permit, par exemple, celui-ci pourra être obtenu en 14 jours ouvrables.

«Le citoyen est au centre des décisions. Faire une seule plateforme pour les permis, les licences et même le paiement est important pour faciliter la vie des Mauriciens», a commenté le ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation, Yogida Sawmynaden. Tandis que la vice-Première ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo, a souligné l'importance de cet outil. «Deux municipalités et le conseil de district sont déjà raccordés. Le traitement des dossiers vont se faire plus rapidement et en ligne», a fait ressortir la n° 4 du gouvernement.

L'ambassadrice de l'UE, Marjaana Sall, a, pour sa part souligné que la plateforme va aider Maurice à réduire la bureaucratie. L'UE a offert 10 millions d'euros pour des projets, dont la création de cette plateforme.