Ile Maurice: Rapport de l'audit - Les deux patrouilleurs pas utilisés efficacement

Dans son combat contre la drogue et le trafic de produits illicites, la douane a fait l'acquisition de deux patrouilleurs. Ceux-ci ne sont pas utilisés à bon escient, note le bureau de l'Audit dans son rapport.

Le Cobra 27, un bateau en fibre de verre, a été acquis en 2002 au coût de Rs 1,4 million pour la surveillance du port. Le Fast Interceptor Boat (FIB) a, lui, été acheté en mars 2016, au prix de Rs 23,4 millions, pour des patrouilles en mer. Pendant, l'année financière 2017-18, le Cobra 27 et le FIB ont effectué seulement 70 et 69 patrouilles respectivement en jour de semaine. Et une et quatre, respectivement, les samedis. Il n'y a eu aucune patrouille les dimanches.

Depuis 2012, le Cobra 27 a dû être réparé à plusieurs reprises pour un montant total de quelque Rs 1,3 million. Quant au FIB, il est tombé en panne 14 fois. Le coût des réparations et de l'entretien s'élevait à Rs 988 000 au 31 mai 2018. Le bureau de l'Audit recommande que la douane utilise les deux patrouilleurs de façon optimale pour renforcer le contrôle dans le port et les environs. Ce qui aura un effet dissuasif sur les transactions illégales et le trafic de drogue.

Pour sa défense, la MRA explique avoir déjà mis en place un «patrol plan» pour maximiser l'utilisation des skippers et des patrouilleurs, y compris pendant le week-end. Le rapport de l'Audit montre aussi du doigt l'utilisation des deux drones. Pour la période allant de mai à septembre 2018, sur les s153 jours de travail, le premier drone n'a pas été utilisé 137 jours. Et le second, 161 jours sur les 183 jours de travail pour la période avril à septembre 2018.