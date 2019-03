Angola: La Présidente éthiopienne accrédite l'ambassadeur du pays

Addis — Abeba (ANGOP) - Le nouvel ambassadeur de la République d'Angola en Ethiopie, Francisco José da Cruz, a été accrédité jeudi (28) à Addis-Abeba par la Présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde.

Le diplomate, également représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, avait déjà présenté ses lettres de créances au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Francisco José da Cruz est le sixième ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola en République fédérale et démocratique d'Éthiopie, après Luís José de Almeida (1989-1993), Toko Diakenga Serão (1993-1998), Miguel Gaspar Fernandes (1999-2004), Manuel Domingos Augusto (2005-2010), Arcanjo Maria do Nascimento (2011-2018).

Né à Malanje le 8 novembre 1955, Francisco da Cruz est détenteur d'une maîtrise et d'une licence en gestion des entreprises de la Strayer University de Washington, États-Unis, d'un baccalauréat en chimie d'Essex County College de Newark, au New Jersey- USA.

Il est l'auteur du livre "Relations Angola-États-Unis: défis et opportunités du nouveau millénaire" et a publié une thèse intitulée "La diversité de la main-d'œuvre nord-américaine et la compétitivité mondiale".