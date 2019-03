Congo-Brazzaville: Distinction - Daniella Tchiloemba bénéficie de trois mois de vacances aux Etats-Unis

La jeune fille de 12 ans est la gagnante du prix "meilleur élève" que l'école internationale bilingue Espoir du pays organise depuis trois ans en faveur de ses élèves.

Sacrée meilleure élève de son établissement avec 16,33 de moyenne, la lauréate quittera le Congo la première semaine du mois de juillet. Pendant son voyage, elle passera par Paris, Chicago, pour terminer à Washington où elle visitera la Maison-Blanche.

Pour le promoteur de cette école bingue (français et anglais), le Dr Sylvère Roland Malonga, cela s'inscrit dans sa politique qui consiste à sponsoriser le meilleur ou la meilleure élève de l'établissement pour un voyage aller-retour de la République du Congo vers les Etats-Unis. « C'est une activité d'émulation, nous voulons que nos meilleurs élèves soient récompensés pour les efforts fournis, cela encourage les enfants à bien travailler », a- t-il précisé.

Parmi les critères de sélection, l'élève doit faire partie de l'école Espoir du pays, obtenir une moyenne plus élevée que les autres et avoir un bon comportement, particulièrement une conduite irréprochable. Pour valider le choix de l'élève, un conseil de discipline siège en s'appuyant sur tous les paramètres. Selon le Dr Sylvère Roland Malonga, ces voyages sont des moments de découverte et d'apprentissage culturel et des instants de divertissement.

Outre le site de Mpissa, à Bacongo, l'ecole internationale Espoir du pays a ouvert, l'année dernière, un autre site, plus vaste et mieux modernisé à Pointe-Noire où est issue la lauréate de cette année. Actuellement, un autre en pleine construction au Plateau des 15 ans (Brazzaville). Notons que pour stimuler le niveau des enfants, cet établissement a fixé la moyenne d'admission à 7 pour le primaire et 12 pour le collège.