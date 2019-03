Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Une plate-forme web pour rendre visibles les initiatives des producteurs locaux

"Made in Congo" a été conçue par l'association éponyme pour être un espace de communication, de partage et d'échange d'informations sur les initiatives des producteurs locaux. Le but est de participer à leur valorisation ainsi qu'à offrir les opportunités de marché disponibles dans les milieux urbains à Brazzaville, Pointe-Noire et dans les autres localités du pays.

Disponible à l'adresse www.made-in-congo.com, la plate-forme encourage le dialogue entre les producteurs et les transformateurs de produits locaux en vue de réaliser le développement des chaînes de valeur, à travers les rencontres et l'adéquation de l'offre et de la demande.

L'objectif, a précisé Fabrice Mayinguila, entrepreneur dans le secteur du numérique et président de l'association, est de « faciliter la promotion et la vente des produits locaux transformés, tout en offrant un guichet unique fédérateur de tous les acteurs du secteur agricole ».

En clair, il s'agit de valoriser et donner une visibilité aux produits transformés en assurant une grande échelle de distribution; fédérer les acteurs intervenant dans la chaîne de la transformation des produits; et participer à la promotion de l'agro-business et l'entrepreneuriat.

La création de ce projet vient, en effet, d'un constat. Pour Fabrice Mayinguila, au Congo, les structures de production et de transformation des produits agricoles disposent, d'une part, de peu de moyens techniques et financiers pour développer leurs activités et, d'autre part, de peu de connaissances techniques pour commercialiser leurs produits. « La stratégie de pénétration du marché par ces structures est en général la participation aux foires nationales. Ce sont malheureusement les seules occasions de vente à très grande échelle. De même, il y a un manque notoire de visibilité et de présence de ces produits sur le marché local, les boutiques et les grandes surfaces où ils ne sont pas suffisamment mis en exergue », a-t-il commenté.

L'association "Made in Congo" s'adresse aux entrepreneurs de toutes tailles et de toutes conditions. Elle cible en même temps les producteurs et transformateurs individuels ou regroupés dans les petites et moyennes entreprises, les groupements d'intérêts économiques. La plate-forme web est sans doute une vraie vitrine pour les produits locaux transformés.