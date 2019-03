Congo-Brazzaville: Livre - Mireille Ngazo Langué nous décortique "Parcours d'entrepreneur"

Directrice de l'Ecole supérieure de commerce et d'industrie du Congo à Pointe-Noire où elle enseigne et entrepreneure, l'auteure parle de son ouvrage dans lequel elle explique et transmet son savoir sur l'entrepreneuriat.

« Les notions d'autonomisation, de responsabilisation, de potentialité et d'engagement ne sont pas des mots vains dans le monde entrepreneurial », a indiqué d'emblée Mireille Ngazo Langué. Ces critères, a-t-elle dit, figurent parmi les aptitudes que l'entrepreneur devrait acquérir pour son développement personnel car comme elle l'a souligné, monter un projet entrepreneurial n'est pas si facile qu'on laisse croire, vu qu'il existe plusieurs freins qui peuvent décourager ceux qui veulent s'y lancer. « Celui qui aspire à créer une entreprise devrait avant tout passer par la formation, acquérir des conduites et des compétences de façon à ne pas reculer quand il y a des vents et marées », a -t-elle fait savoir.

C'est pour cette raison qu'elle encourage ceux qui veulent se lancer dans ce secteur à se munir de patience puisque certaines initiatives n'aboutiront forcément pas dans un bref délai. Autrement dit, il faut se donner du temps, de l'énergie et de l'engagement pour bâtir son projet.

A travers ce livre, elle veut tout autant inciter les gens à avoir envie de se battre, de chercher à aller aussi loin que possible dans leur vie entrepreneuriale. « Ce que j'obtiens aujourd'hui c'est le fruit de mon travail et de mes efforts d'hier », a affirmé Mireille Ngazo Langué.

Transmettre son savoir via ce livre est une façon pour l'entrepreneure d'immortaliser ses acquis en les partageant avec le plus de monde possible. « C'est un livre conçu et orienté afin d'apporter l'éclairage indispensable pour illuminer votre parcours, il aidera à comprendre comment on construit un projet entrepreneurial et surtout qu'en ayant un projet en tête, comment s'y tenir, comment s'arrimer pour le mener à bien et comment tracer sa route pour avoir un maximum de chance qu'il soit un succès », a-t-elle longuement expliqué.

Par ailleurs, elle y énumère aussi les écumes à éviter et les freins à travers des explications claires et des exemples concrets, en vue d' édifier le lecteur. Paru cette année aux éditions Mouchettés, "Parcours d'entrepreneur" compte cent quatre-vingt-une pages.