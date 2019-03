Cote d'Ivoire: Musique Reggae - Coulby Praïce guidé par "Mighty Vibration"

L'artiste-Révérend est de retour dans les bacs avec une œuvre majeure de 17 titres qui se veut 100% reggae.

Hier artiste musicien reggae et, aujourd'hui, Révérend-fondateur de l'église le Ministère international de louange, d'adoration et du salut (Milas), Coulby Praïce est de retour avec sa casquette artistique qui l'a révélé au public ivoirien. Depuis quelques jours, Bakary Coulibaly, alias Coulby Praïce est à Abidjan avec dans ses bagages un nouvel album.

Avant la sortie officielle de cet opus, le 5e de sa carrière, l'artiste, le 28 mars, à son studio sis à Abobo, a donné la primeur de l'écoute aux journalistes.

Intitulé "Mighty Vibration", l'album de Coulby Praïce est un condensé de 17 titres 100% reggae avec une petite ouverture sur le reggae-ragga. "Mighty Vibration" séduit dès les premières notes par l'orchestration.

Le style musical est pur. Avec des arrangements de cuivres limpides, une basse jouée comme une percussion, un tempo parfois lent ou rythmé, accompagné par des solos de guitare enveloppés par les instruments à vent, de belles notes de saxo et des chœurs.

« J'ai assuré moi-même les arrangements dans mon studio à Paris. J'ai voulu donner une grande dimension à ma musique pour mieux affronter le marché international », explique-t-il entre deux titres.

La lecture thématique de l'album, chanté en français, anglais et malinké, révèle deux personnalités de l'artiste.

En effet, "Mighty Vibration" se veut d'abord spirituel. « Je suis berger et donc je suis bien dans ma mission d'évangélisation. J'apporte le message divin qui est que le plus grand espoir de l'homme c'est Dieu.

Et que Jésus est le chemin et la vérité. Donne-lui ton cœur et tu verras sa gloire. C'est pourquoi, il faut toujours le magnifier et le glorifier pour tous ses bienfaits dans notre vie.

Car, tout est à Dieu », prêche-t-il cette parole qui se traduit dans des titres comme "All Mighty", "Kokoko", "Le jugement", "Allah Initché" "Bouna", Tout est à Dieu", "L'heure a sonné" et bien d'autres.

Ensuite, l'album se veut engagé sur des problématiques politiques et sociales. Dans un langage cru et ferme, l'artiste dénonce les hypocrites, les vendeurs d'armes et les politiciens véreux qui « tuent leur peuple et parlent pourtant de démocratie.

Pour leur propre intérêt, ils flouent aux pieds les droits de l'homme et restent sourds aux supplications du peuple. C'est mon regard que je porte sur le monde en abordant ces thèmes d'actualité afin d'appeler les uns et les autres à beaucoup plus d'amour et de paix dans le monde ».

Les titres "Le petit singe", "Confusion", " Arrêtez", "Y a que les imbéciles" sont de parfaites illustrations de son engagement.

"Come-back", "Kangary", "Vanité", "Tu peux tout", "Qui peut contester" sont d'autres titres qui enrichissent "Mighty Vibration" qui, au final, est un album de grande facture.