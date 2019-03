Cote d'Ivoire: Le Chef de l'Etat a échangé avec le Directeur Général de l'ONUDI

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé ce jeudi 28 Mars 2019, au Palais de la Présidence de la République, avec le Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), M. Li YONG.

Au terme de la rencontre, le Directeur Général de l'ONUDI a dit être venu rendre compte au Chef de l'Etat des différentes réunions qu'il a eues avec le Gouvernement et le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME), M. Souleymane DIARRASSOUBA, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire.

Il a ajouté avoir profité de l'entretien pour faire part au Président Alassane OUATTARA du Programme que l'ONUDI entend mettre en œuvre dans notre pays, dénommé "Programme de Partenariat Pays" (PCP).

C'est un Programme qui se veut, selon M. Li YONG, aligné sur le Programme National de Développement (PND) de la Côte d'Ivoire et qui va impliquer, sous le leadership du Gouvernement ivoirien, les partenaires techniques et financiers de notre pays, mais également les autres Agences des Nations Unies ainsi que le secteur privé ivoirien.

Dans ce cadre, il a précisé avoir signé, ce jour-même, avec le secteur privé, une déclaration conjointe qui montre l'engagement des différentes parties à travailler sur ce projet.

Pour terminer, le Directeur Général de l'ONUDI a révélé que plusieurs domaines ont été déjà pré-identifiés, qui portent notamment sur le secteur agro-industriel et l'appui aux jeunes et aux femmes ; l'objectif étant de diversifier le tissu industriel de la Côte d'Ivoire pour un développement industriel à « long terme, enraciné, inclusif et durable ».

Notons que le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane DIARRASSOUBA, et des membres du Cabinet présidentiel ont pris part à cette rencontre.