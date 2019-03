Congo-Brazzaville: Réforme de l'aménagement du territoire - L'implication des femmes du secteur sollicitée

Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, celles du ministère de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville (MATRV) ont organisé, le 28 mars, une matinée de réflexion sur leur apport dans la mise en œuvre des innovations envisagées dans leur domaine.

Le MATRV est entré de plain-pied dans le processus de la réforme. La journée organisée par les femmes de ce ministère leur a permis de comprendre leur implication dans ce processus afin qu'aux côtés des collègues masculins, soient atteints les objectifs fixés, notamment l'élaboration de la politique nationale d'aménagement du territoire, la loi cadre en la matière, le schéma national et les guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux.

L'implication de la femme dans le processus de la réforme "suppose qu'elle participe activement dans toutes les activités du ministère en matière d'affectation, occupation et exploitation des terres", a signifié le directeur de cabinet de la ministre du Portefeuille, assumant l'intérim du ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville".

"La femme urbaine et rurale, la femme pauvre et vulnérable, la femme de communautés locales, la femme autochtone, toutes les catégories confondues, doivent avoir accès à la terre, au droit de propriété, de jouissance aux différents espaces et cadres de vie" a-t-il martelé.

Pour sa part, la directrice des ressources humaines au secrétariat général à l'Aménagement du territoire, Bénédicte Ngunza, a appelé les femmes à la réflexion et à l'action. "Pensons et agissons afin que nos espaces et cadres de vie soient pris en compte sur la base d'une démarche inclusive, participative et consensuelle, dans l'élaboration de notre politique nationale d'aménagement du territoire, notre schéma national et nos différents plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire", a-t-elle exorté.

Des exposés

Cette rencontre a offert une occasion aux femmes de ce ministère de comprendre le rôle combien important qu'elles doivent jouer pour la réussite de cette réforme. Chargée de la communication à la cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire, Blandine Lusimana a axé son intervention à cette occasion sur l'implication de la femme du MATRV dans la mise en œuvre de la réforme de l'aménagement du territoire.

Cette réforme étant transversale, a-t-elle expliqué, la femme devra s'impliquer à coté de l'homme pour relever le défi ensemble. Elle doit pour se faire s'approprier ce processus en apportant une innovation grâce à sa compétence, son assiduité et son professionnalisme. La femme devra donc intervenir à deux niveaux, à savoir celui des instances de prise de décision et au niveau des autres parties prenantes impliquées dans l'opération.

Une autre communication qui a retenu l'attention de l'assistance a été celle Maguy Kapinga, professionnelle de santé qui a planché sur la santé de la femme et entretien des soins : la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles. Pour elle, la femme ne doit pas se focaliser sur sa beauté et négliger son cadre de travail. La femme, a-t-elle conseillé, doit être propre au lieu du travail, éviter des comportements à risque qui l'exposent à la contamination des maladies sexuellement transmissibles.

Les participantes à cette journée ont été aussi édifiées par les témoignages de la conseillère administrative du ministre de l'ATRV, Anny Umpungu.

Clôturant cette journée, le directeur adjoint du cabinet du MATRV, Victor Tumba, a salué cette initiative des femmes et les a encouragées à s'impliquer dans la réforme ainsi engagée.