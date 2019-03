Congo-Kinshasa: Candidat Gouverneur de la ville de Kinshasa - Laurent Batumona reçoit le soutien des motocyclistes de l'Udps

La course au Gouvernorat de Kinshasa s'annonce très rude. Chaque candidat explore les coins et recoins de la ville, en vue d'obtenir le soutien de tout genre. Dans cet ordre d'idées, les motocyclistes membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), se sont alignés derrière la candidature de Laurent Batumona dans la Ville-province de Kinshasa.

Ainsi, pour y arriver, les motocyclistes de l'Udps lui ont manifesté leur soutien total et indéfectible, en marge d'une grande cérémonie solennelle qui s'est déroulée hier, jeudi 28 mars 2019, en la permanence de leur parti politique située à la 11ème rue de la commune de Limete. Le Secrétaire Général de cette structure a laissé entendre que cette rencontre a été une occasion pour lui de faire voir aux militants le profil d'un homme qui, selon lui, a tous les atouts pour transformer la ville de Kinshasa.

Ce soutien massif au candidat Gouverneur pour le compte de l'Udps, intervient alors que tous les enjeux de l'heure sont mis en marche en perspective de 10 avril 2019, date butoir de ce scrutin. Dans tous les cas, c'était une rencontre de partage d'idées, pouvant faire asseoir des idéologies ensemble pour faire élire le digne fils de leur famille politique à la tête du gouvernorat de Kinshasa. Malgré la présence physique du candidat qui n'a pas été signalée au cours de ces retrouvailles, les motocyclistes ainsi que leurs chefs ne se sont pas empêchés de demander à l'ensemble de la population kinoise de faire confiance à Laurent Batumona, qu'ils estiment être le prétendant sérieux, qui incarne le changement pour la capitale congolaise.

Cette cérémonie était également une occasion pour ces membres du parti, spécialistes de la moto de manifester leur fidélité à leur parti politique. Surtout qu'un des leurs compagnons de lutte est désormais au sommet de l'Etat avec le seul objectif de restaurer un Etat de droit. Félix Tshisekedi, lui qui, depuis qu'il est assis sur le fauteuil présidentiel a toujours juré main sur le cœur, de mouiller le maillot pour apporter des changements notamment, de lutter contre la corruption, de mettre fin à des groupes armées à l'Est, de créer des emplois pour les jeunes et tant d'autres. C'est dans un langage simple que le SG des motocyclistes a réaffirmé son attachement à défendre les leaders de leur parti. « Notre objectif au sein de l'Udps est de protéger tous nos cadres et candidats. Messieurs Batumona et Gecoco Mulumba sont sur la liste de notre parti politique », a-t-il éclairé les lanternes des partisans. Il a mis fin aux rumeurs selon lesquelles le Député national Gérard Mulumba dit Gecoco aurait retiré sa candidature au poste de vice-gouverneur de Kinshasa.

Le fait de postuler au poste du Gouverneur est une chose, mais avoir un meilleur profil est une autre. C'est en servant de ces mots que le SG de la structure des motocyclistes de l'Udps a tenu à tracer le profil exceptionnel de Laurent Batumona en ces termes : «Ce qui fait la différence entre notre candidat et ceux des autres familles politiques, est que Batumona n'a jamais été cité dans des affaires sales. Il n'est pas corruptible, il a la confiance du Président Fatshi personnellement ».