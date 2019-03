Congo-Kinshasa: Clôture du mois de la Femme - Le MATRV invite les femmes à s'impliquer dans la réforme de l'Aménagement du Territoire

Pour clôturer le mois de mars, dédié à la femme, le Ministère de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la Ville, MATRV, a organisé, le jeudi 28 mars 2019, au sein de sa Territoriale, une matinée de réflexion axée sur le thème : «l'implication de la femme dans le processus de la réforme de l'Aménagement du Territoire. Enjeux et Défis».

Sous l'initiative de la Ministre de cette institution, Madame Wivine Mumba Matipa, cette rencontre a été une occasion pour les femmes de ce ministère de réfléchir au sujet du devenir meilleur de la femme dans le processus de la réforme de l'Aménagement du territoire ; mais aussi un cadre propice pour comprendre le rôle qu'elles doivent jouer afin que cette réforme soit un succès.

Bénédicte Ngunza, Directrice des ressources humaines au Secrétariat général à l'Aménagement du territoire, se référant au thème choisi, a exhorté les participantes à penser et à agir afin que leurs espaces et cadres de vie soient pris en compte sur base d'une démarche inclusive, participative et consensuelle, dans l'élaboration de la politique nationale d'Aménagement du territoire. «Il est donc important à la suite de réflexions de cette matinée, de formuler des stratégies d'aménagement et de développement de notre espace national avec la femme comme actrice et bénéficiaire de cet espace», déclare-t-elle. Et de renchérir en lançant un appel pathétique aux femmes, consistant à penser à bâtir des espaces vivables et durables.

«Posséder et jouir totalement de ses droits sur les terres en vue de répondre aux besoins diversifiés des populations notamment, l'alimentation, l'énergie... sont autant les enjeux et défis que notre ministère avec ses agents et cadres de deux sexes, avec l'appui des partenariats engagés dans le processus de la Réforme, est en phase de matérialisation», explique le Directeur de Cabinet de la ministre de tutelle. Il a été, en effet, le représentant valable de la Ministre à cette grande activité. A l'en croire, ce ministère offre des opportunités de développement égalitaire, inclusif et durable, basées sur l'aménagement et la rénovation de l'espace national. L'implication de la femme congolaise dans le processus de la réforme suppose, selon lui, qu'elle participe activement dans toutes les activités du Ministère en matière d'affectation, occupation et exploitation des terres.

Ora et labora

Ainsi, a-t-il invité, à cette occasion, les participantes à bien travailler en vue d'impliquer davantage chaque femme congolaise, à toutes les échelles de leurs actions à œuvrer pour que tous prennent part active à l'élaboration de la politique nationale et la Loi-cadre sur l'Aménagement du territoire, le schéma national ainsi que les plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire, et ainsi relever les défis pour le développement national.

Dans son exposé sur l'implication de la femme du MATRV dans la mise en œuvre de la réforme de l'aménagement du territoire, Blandine Lusimana, Experte en communication à la cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire, s'est appesantie sur 3 points essentiels dont l'historique du MATRV. Pour elle, la femme du MATRV joue un grand rôle car, elle est actrice de développement et devra être présente dans tous les secteurs de la vie active. Son domaine d'intervention, dit-elle, se situe à deux niveaux, à savoir : dans les instances de prise de décision où elle est présente dans les institutions aux niveaux national, provincial et local ; et au niveau des autres parties prenantes impliquées dans l'opération.

« La femme ne doit pas se focaliser sur sa beauté et négliger son cadre de travail. Elle doit par contre, être propre au lieu du travail et éviter des habitudes qui l'exposent à la contamination des maladies sexuellement transmissibles», conseille Maguy Kapinga, Spécialiste en pathologie génétique.

Cette matinée n'était pas seulement une journée de réflexion, mais aussi et surtout des témoignages. Partageant son expérience, Anny Umpungu, Conseillère administrative de la ministre de l'ARTV a encouragé les femmes à être compétitives et à jouer pleinement leur rôle au sein de ce ministère.